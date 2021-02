Cea mai strâmtă casă din Londra, cu o lățime de doar 1,7 metri, a fost scoasă la vânzare

Această curioasă clădire de cinci etaje, situată în cartierul Shepherd's Bush, era la origine un magazin victorian de pălării, cu depozite pentru stocarea mărfurilor și locuințe la etajele superioare. Casa are încă mica vitrină ornată cu o lampă în formă de pălărie.Strania proprietate a fost scoasă la vânzare pentru un preț de 950.000 de lire (1,1 milioane euro).David Myers, directorul de vânzări al agenției care se ocupă de tranzacție, explică acest preț prin faptul că imobilul, construit la sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX, constituie "o parte unică a istoriei Londrei". "Are un pic din magia Londrei", afirmă acesta."Nu mai există o altă casă în Londra cu o lățime de 1,7 metri. Există alte case de cinci etaje, dar niciuna nu are un spațiu atât de unic, o astfel de individualitate", argumentează Myers.Prețul ar putea fi exorbitant în raport cu prețul mediu al unei locuințe în Regatul Unit, de 256.000 de lire (292.000 euro), dar este tipic pentru piața londoneză."Este mai scumpă pentru că are tot ce îi trebuie. Dintr-un loc precum Shepherd's Bush poți ajunge în centrul Londrei în 10 - 15 minute", argumentează agentul imobiliar.Dacă va găsi un cumpărător la prețul afișat, proprietatea își va dubla valoarea din 2006, când a fost vândută cu 488.500 de lire (557.000 euro).