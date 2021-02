Regina Elisabeta a II-a celebrează în cadru restrâns aniversarea ascensiunii sale la tron

Potrivit agenţiei britanice Press Association, va fi acordată o zi liberă în plus în iunie 2022, când regina va sărbători Jubileul de Platină (70 de ani de la urcarea pe tron).



#Onthisday in 1952, The Queen acceded to the throne on the death of her father King George VI. Her Majesty has now been Sovereign for 69 years.



\uD83D\uDCFDThis clip is taken from Lord Wakehurst’s film about the death of King George VI and The Queen’s accession. pic.twitter.com/QDCmFjoTIG