Emmanuel Macron insistă pentru suveranitatea strategică a UE, vrea reconfigurarea rolului NATO

"Din punctul meu de vedere, prioritatea absolută în relaţia cu noua Administraţie americană şi în colaborarea între Statele Unite şi Europa este să ajungem la un multilateralism bazat pe rezultate. În ultimii ani, am depus eforturi mari pentru a menţine cadrul multilateral. Toate chestiunile menţionate - pandemia, criza economică şi socială, noile egalităţi, schimbările climatice, mizele pentru democraţie etc. - necesită o mai mare coordonare a acţiunilor noastre. Însă, în ultimii ani, am asistat la o formă de fragmentare a cadrelor şi sistemelor multilaterale existente. De aceea, prioritatea absolută este reconstruirea acestui multilateralism, evident promovând un multilateralism solidar, pentru a fi siguri că suntem eficienţi şi solidari, dar şi pentru a ajunge la un multilateralism bazat pe rezultate, ceea ce înseamnă să obţinem rezultate concrete, cu soluţii la principalele dificultăţi, sau măcar să începem să oferim soluţii", a declarat Emmanuel Macron într-un interviu acordat Institutului american "Consiliul Atlantic" ("Atlantic Council")."Consider că primele zile ale noii Administraţii a SUA sunt cruciale pentru orientarea în această direcţie: decizia preşedintelui Joe Biden de a reveni în Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) (...). Există, desigur, şi decizia de reintegrare în Acordul Paris şi de revenire în grupul ţărilor care să atingă obiectivul neutralităţii în privinţa emisiilor de dioxid de carbon până în 2050. Vor exista probabil şi decizii privind Organizaţia Mondială a Comerţului şi aşa mai departe", a precizat preşedintele Franţei, conform stenogramei interviului, postată pe site-ului Palatului Élysée."De la începutul mandatului meu, obiectivul meu a fost reinventarea sau restabilirea unei suveranităţi europene reale. În ultimii ani, am lăsat spaţiu unei abordări naţionaliste, cu solicitări de creştere a suveranităţii la nivel naţional. Dar adevărata suveranitate, capacitatea de a lua decizii pentru noi înşine, de a elabora propriile reguli şi reglementări şi de a face propriile alegeri este posibilă la nivel european. Acesta este motivul pentru care am decis un program comun de acţiune în materie de tehnologie, de apărare, la nivel monetar, cu reacţii economice şi bugetare la crize şi în alte domenii. În acest fel am configurat în mod progresiv acest concept de autonomie strategică", a explicat Emmanuel Macron."Acest lucru înseamnă pur şi simplu că Uniunea Europeană trebuie să se poată considera ca entitate comună adaptată, capabilă să ia singură decizii şi să investească mult mai mult în sectoare-cheie ale suveranităţii sale, precum apărarea. Această decizie nu doar că este compatibilă cu NATO, ci este şi total coerentă. De aceea, eu sunt ferm convins că această dinamică şi această decizie de a coopera mai mult la nivel european corespunde complet, total, cu interesele Statelor Unite. De ce sunt convins? Pentru că, în ultimele decenii, în cadrul NATO, Statele Unite erau, într-o anumită manieră, singura naţiune responsabilă de securitatea noastră. Şi, aşa cum s-au exprimat anumiţi lideri de-ai noştri de azi şi de ieri, eforturile nu erau repartizate corect. Este adevărat. Şi, încet-încet, relaţia s-a deteriorat, deoarece, într-un anumit mod, a face parte din NATO însemna a beneficia de protecţia armatei americane şi, în schimb, a avea acces la contracte, a furniza contracte şi a cumpăra echipamente americane, iar eu cred că era o abordare de pierdere-pierdere, atât pentru ţările europene, cât şi pentru Statele Unite", a subliniat preşedintele Franţei."Prezenţa militarilor americani în Europa şi în vecinătatea noastră, desfăşuraţi la un asemenea nivel, nu corespunde intereselor clare şi directe, nu este o abordare durabilă. (...) Decizia Europei de a nu-şi asigura propria apărare era, în opinia mea, implicită şi progresivă. Eu nu cunosc nicio entitate politică existentă care să nu asigure apărarea propriei populaţii. (...) Autonomia strategică înseamnă în primul rând că actorii europeni trebuie să investească mai mult pentru ei înşişi. În ceea ce mă priveşte, am decis să suplimentez bugetul destinat apărării noastre", a argumentat preşedintele Franţei."Sigur că vreau menţinerea coordonării politice intense care există cu Statele Unite pentru a defini şi a elabora conceptul politic al NATO. Vreau şi menţinerea interoperabilităţii forţelor noastre armate, pentru a fi consolidată eficacitatea intervenţiilor noastre în întreaga lume. (...) Următoarele săptămâni şi luni, vom trăi momente cruciale, pentru că eu cred că, pe baza rapoartelor solicitate după cuvintele dure pe care eu le-am spus la sfârşitul anului 2019, NATO se află într-o fază de clarificare. Trebuie clarificate noile concepte şi trebuie să exprimăm clar ce vrem. Care este inamicul nostru? La început, Alianţa Nord-Atlantică a fost creată pentru a lupta contra URSS. Iar, acum, cine este inamicul nostru? Cine sunt teroriştii şi principalii inamici ai societăţilor noastre? Cum abordăm noua problematică legată de zona Pacificului şi de China, sunt aceste întrebări", a subliniat Macron."Trebuie să respectăm şi un cod clar de conduită între statele membre. (...) Cum putem vorbi de parteneriat, când unii membri NATO, când un partener cum este Turcia se comportă aşa cum a făcut în 2019 şi 2020. Se pare că sunt schimbări, sunt bucuros şi aş vrea să salut recenta declaraţie a preşedintelui Recep Erdogan, dar Statele Unite şi Europa s-au lovit de o agresivitate incredibilă în diverse teatre de operaţiuni în ultimii doi ani. Cred că este absolut esenţial să clarificăm care trebuie să fie atitudinea noastră solidară şi un comportament bun în acest cadru", a precizat Macron."Operaţiunile efectuate de Turcia au devenit posibile prin decizia SUA, implicită şi apoi explicită, de retragere din Siria. După Libia, Nagorno-Karabah, estul Mediteranei, Turcia a adoptat în mod sistematic un comportament ostil faţă de diverşi parteneri, faţă de Europa sau de membri NATO, manifestând voinţa de a gestiona situaţia cu Rusia. Acesta este motivul pentru care eu am declarat că NATO era în stare de moarte cerebrală. De fapt, care este conceptul? Cine este inamicul? Care sunt regulile jocului într-o organizaţie unde ar trebui să fim aliaţi, dar în care sunt tolerate astfel de comportamente? În 2020, am intensificat presiunile şi am obţinut rezultate. Lunile următoare sunt decisive. Salut recentele declaraţii ale preşedintelui Erdogan: cred că, în mare parte, sunt rezultatul realizărilor noastre la scară europeană şi reiterării angajamentului noii Administraţii a SUA, mai apropiată de abordarea tradiţională în cadrul NATO, adică o abordare normală şi exigentă. Chiar mă bucur", a subliniat Emmanuel Macron.