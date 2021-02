„Ciopârțește-o tu”: Mărturia cutremurătoare a unui copil răpit de Armata de Rezistență a Domnului

„M-au folosit să o ucidă”

„Un tip tăcut”

Joi, Curtea Penală Internațională l-a găsit pe comandantul responsabil, Dominic Ongwen, vinovat de crime de război. Însă Lakor afirmă că acesta ar trebui iertat.Verdictul a scos din nou la lumină întrebări inconfortabile într-o țară încă profund traumatizată de miliția care a făcut ravagii în nordul Ugandei între 1987 și 2006.Armata de Rezistență a Domnului (LRA) este o grupare creștină heterodoxă care operează în nordul Ugandei, Sudanul de Sud, Republica Centrafricană și Republica Democrată Congo.Cunoscută inițial ca Armata Unită a Sfintei Mântuiri și Armata Creștină a Ugandei, printre obiectivele declarate ale acesteia se numără instaurarea unui regim democratic pluripartinic, conducerea Ugandei în concordanță cu cele Zece Porunci și conform naționalismului Acholi - un grup etnic din nordul Ugandei și Sudanul de Sud.Însă potrivit unui raport al International Crisis Group Africa, „LRA nu este motivată de vreo agendă politică identificabilă iar strategia și tacticile sale militare reflectă acest lucru”.Miliția pare să funcționeze ca un cult al personalității în jurul liderului său, Joseph Kony, un profet autoproclamat ale cărui acțiuni i-au atras porecla de „ David Koresh al Africii”.Margaret Labol și-a pierdut 15 membri ai familiei în timpul unui masacru comis de LRA (FOTO: Sumy Sadurni / AFP / Profimedia Images)Familiile încă se luptă cu o întrebare imposibilă: când devine un copil îngrozit și traumatizat responsabil pentru atrocitățile pe care le comite pentru a supraviețui? Lakor, care a fost forțat să își ucidă sora de trei ani, înclină înspre iertare chiar dacă Ongwen a fost un bărbat în toată firea când i-a distrus viața.„El (Ongwen) a fost răpit când a fost un băiat tânăr, nu s-a alăturat voluntar. Iar ei i-au ucis și lui rudele când a fost tânăr”, a declarat Lakor pentru Reuters. „Dominic Ongwen ar trebui iertat asemenea mea, fiindcă și eu am ucis dar am fost iertat”, afirmă acesta.Coșmarul lui Lakor a început în 2003 în apropierea orășelului Gulu din nordul Ugandei.Liderii LRA i-au ucis părinții, violat una dintre surori și ucis-o și pe ea după aceea. Lakor și celelalte două surori ale sale mai mici au fost luați de rebeli.„Ne-au dat bagaje grele de cărat”, își amintește acesta, relatând că „ucideau oamenii slabi...una din surorile mele, fiindcă avea doar trei ani, ea nu se putea deplasa cu bagajele, am încercat să o ajut dar m-au oprit. M-au folosit să o ucidă”.Cealaltă sora a obosit și „doar s-a așezat jos...un soldat a venit și a împușcat-o”, spune acesta. „Operațiunea aceea a fost comandată de Dominic Ongwen”.Conduși de liderul Joseph Kony, LRA s-a folosit de bazele din nordul țării și statele învecinate pentru a teroriza ugandezii în timp ce se lupta cu forțele guvernamentale ale președintelui Yoweri Museveni. Din fericire în ultimii ani miliția a fost în mare parte eradicată.Dominic Ongwen (FOTO: Peter Dejong / AFP / Profimedia Images)Lakor a rămas cu rebelii timp de opt luni înainte să evadeze.Povestea sa amintește de cele ale zecilor de mii de copii răpiți și forțați să lupte sau folosiți ca sclavi sexuali. Ongwen, care a ajuns unul dintre comandanții superiori ai LRA, a fost condamnat joi pentru zeci de crime, printre care viol în masă, luarea de sclavi sexuali, răpirea de copii, tortură și crimă, inclusiv uciderea de bebeluși.Rudele lui Lakor rămase în viață l-au respins când s-a întors acasă și acesta a trăit pe străzi mai mulți ani.„Acei unchi ai mei m-au refuzat, mi-au spus că sunt foarte rău, că sunt un rebel care i-ar putea ucide”, își amintește acesta.Acum în vârstă de 25 de ani, Lakor a devenit mecanic auto și locuiește în orașul Gulu din nordul Ugandei. De Ongwen își amintește ca fiind „un tip tăcut” care credea că acei copii care au supraviețuit ar trebui învățați să ucidă.„Aduceau un prizonier și aduceau de exemplu un panga (cuțit mare) și ziceau ‘ucide-l tu’. Aduceau pe cineva din satul tău și ziceau ‘ciopârțește-o tu’”, povestește Lakor.„Ei credeau că dacă suntem tineri și ne antrenează în aceste lucruri vom avea inima să luptăm și ucidem. El (Ongwen) ne-a spus că facem aceste lucruri fiindcă am fost antrenați să le facem”, afirmă acesta.