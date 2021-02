Cine este Serena Cappello, soția lui Mario Draghi: "Ea știe mai multe decât mine"

În ciuda rolurilor importante pe care le-a jucat Draghi în timpul carierei sale, cuplul trăiește cu simplitate: a devenit virală o fotografie - din 2015 - unde cei doi își schimbau mângâieri printre rafturile unui magazin de animale de companie din Via Anagnina, în timp ce cumpărau delicatese pentru animalul lor iubit, un ciobănesc maghiar.Foarte puține fraze pot fi atribuite Mariei Serena Cappello. Cea mai celebră este: "Soțul meu nu va forma un guvern, nu este politician", drept răspuns unui jurnalist care, în 2018, a întrebat-o dacă soțul ei ar fi putut accepta să fie prim-ministru. "Hai, taci din gură", a încheiat Draghi discursul.Cu câțiva ani mai devreme, când a părăsit președinția BCE, Draghi a glumit cu jurnaliștii care l-au întrebat ce va face: "Întrebați-o pe soția mea. Sper ca măcar ea să știe". Poate președinția Republicii? "Chiar nu știu. Am spus asta de multe ori. Întrebați-o pe soția mea, ea știe mai multe".Draghi și soția lui, însă, adoră să petreacă timp în Umbria, unde au mai multe proprietăți. Chiar aici, după o ceremonie romantică în biserică, Giacomo Draghi, al doilea fiu al cuplului, s-a căsătorit cu Valentina Orneli, terapeut nutriționist: cuplul i-a întâmpinat pe oaspeți chiar în grădina unei vile de familie.Giacomo a fost instruit la Universitatea Bocconi și a lucrat timp de peste 13 ani în banca de investiții Morgan Stanley, cu sediul la New York, iar apoi, în mai 2017, s-a întors în Europa, la Londra, pentru a urma o carieră de manager la LMR Partners, care se ocupă cu gestionarea de investiții.Fiica cea mare a cuplului, Francesca, a absolvit Universitatea "La Sapienza", unde a studiat Biochimia, dar și Filosofia, iar apoi a mers peste Ocean pentru un master în Business Administration la Columbia Business School. Experiențele sale în câmpul muncii includ funcții de director de investiții la Genextra Spa și de membru al consiliului de administrație la IAB - Italian Angel pentru Biotech. Foarte activă pe LinkedIn, obișnuiește să posteze articole despre viitorul economiei, dezvoltării tehnologice și științei.