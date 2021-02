A crezut că investirea lui Biden va aduce comunismul și se pregătea de fugă / Cum a scăpat o mamă din nebunia QAnon

Nu urmărește știrile. De ce?







Tot ce a auzit în ultimii patru sau cinci ani a fost ”Nu urmăriți știrile. Sunt știri false, sunt știri false”.

Mama în vârstă de 27 de ani este un utilizator pasionat al aplicației video TikTok. Ea spune că aici a luat legătură pentru prima dată cu QAnon.





Ea a urmărit în mare parte conturile de divertisment de pe platformă, dar pe măsură ce alegerile se apropiau, a început să interacționeze cu videoclipurile pro-Trump și anti-Biden de pe TikTok. În curând, spune ea, pagina „Pentru tine” a lui TikTok îi sugerase un feed cu videoclipuri pline de teorii ale conspirației.



Un purtător de cuvânt al TikTok a declarat pentru CNN depre companie că este "angajată să combată dezinformarea și să promoveze alfabetizarea mediatică în comunitatea noastră. Conținutul și conturile care promovează QAnon nu sunt permise pe platforma noastră și sunt eliminate așa cum sunt identificate".

În mod clar, garanțiile companiei nu au reușit și pentru Vanderbilt.



Ceea ce a început pe TikTok, a continuat pe Facebook, YouTube și Telegram, unde până în ianuarie Vanderbilt spune că petrecea ore întregi în fiecare seară învățând mai multe despre presupusa cabală a pedofililor din Partidul Democrat care furase alegerile.



Dar nu totul era pierdut. Credea că trump va decreta Legea marțială și-i va aresta pe toți



Ea a crezut că, deși Biden a fost declarat câștigătorul alegerilor, inaugurarea acestuia va fi zădărnicită.





În primul rând, Trump va declara legea marțială, apoi democrații (și unii republicani) și vedetele de la Hollywood, venite la Washington, DC pentru inaugurare, vor fi arestate.







Trump „a deschis din nou Golful Guantanamo” (nu s-a închis niciodată) și „a mărit capacitatea la 200.000”. Aceasta a fost teoria conspirației promovată de adepții QAnon în ajunul inaugurării și este ceea ce credea Vanderbilt.



Dar în dimineața zilei de 20 ianuarie 2021, Trump a zburat din Washington către noua sa casă din Florida și Biden a devenit al 46-lea președinte al Statelor Unite.



„Am fost devastată”, își amintește Vanderbilt. „Instantaneu, am intrat în panică”.



A sunat-o pe mama ei care era la serviciu. "Tocmai i-am spus că e ca și cum vom muri cu toții. Vom fi deținuti de China. Și va trebui să-mi retrag fiica de la școală pentru că o vor lua."



Mama ei a încercat să o calmeze. „Evident că voia lui Dumnezeu a fost ca președintele Biden să vină în această țară, așa că va fi bine”, i-a spus mama ei. "Acest lucru se întâmplă tot timpul. Sunt alegeri. Partidele se schimbă, nu e mare lucru".



După conversația lor, mama ei i-a trimis un avertisment pentru a nu-și scoate fiica din școală.







Revenirea lui Trump la Casa Alba. Minciuna era prea mare











Astfel, unii adepți ai QAnon au inventat o nouă teorie a conspirației în orele de după inaugurare. Inaugurarea președintelui Joe Biden în sine a fost o parte cheie a planului, noua teorie susținută, iar Trump va reveni ca președinte în următoarele săptămâni. Atunci, cu siguranță, s-ar întâmpla toate arestările.



Acesta a fost un pas prea departe pentru Vanderbilt. A început să-și dea seama că a înghițit o minciună cu o fervoare aproape religioasă.



În ultimele două săptămâni, ea a postat pe TikTok, platforma care a tras-o în teoria conspirației, împărtășind povestea ei în speranța că ar putea ajuta sau inspira pe alții să vadă minciuna. (

