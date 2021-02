„O nouă șansă la viață”: Medicii au reușit pentru prima dată un transplant simultan de față și mâini

Bărbatul în vârstă de 22 de ani din statul american New Jersey a fost supus transplantului în luna august a anului trecut, la doi ani după ce a suferit arsuri grave într-un accident rutier.„Știam că [recuperarea] va fi cu pași mărunți tot drumul”, a declarat acesta recent, adăugând că „trebuie să ai multă motivație și răbdare. Și trebuie să rămâi puternic”.Experții afirmă că operația efectuată la clinica NYU Langone Health a fost un succes însă că va mai dura ceva timp până ca acest lucru să fie cert.Chirurgii din întreaga lume au efectuat cel puțin 18 transplanturi de fețe și 35 de mâini însă transplanturile simultane atât ale feței cât și a mâinilor sunt extrem de rare și au mai fost încercate doar de două ori înainte.Prima tentativă a fost în 2009 la Paris, pacientul murind o lună mai târziu din cauza complicațiilor.Doi ani mai târziu, medicii din Boston au încercat din nou procedura asupra unei femei care a fost mutilată de un cimpanzeu dar în cele din urmă au fost nevoiți să înlăture mâinile transplantate câteva zile mai târziu.„Faptul că au reușit acest lucru este fenomenal”, afirmă Dr. Bohdan Pomahac, un chirurg de la spitalul Brigham and Women’s din Boston care a condus a doua tentativă.„Știu din propria experiență cât de incredibil de complicat e. Este un succes uriaș”, a adăugat acesta.DiMeo va fi nevoit să ia medicamente toată viața pentru ca organismul său să nu respingă implanturile precum și să continue procesul de reabilitare pentru a-și recăpăta senzația și funcțiile noii sale fețe și noilor mâini.În 2018, bărbatul a adormit la volan după ce a lucrat pe schimbul de noapte ca tester de produse pentru o companie farmaceutică. Mașina sa a ieșit de pe șosea, a lovit un stâlp, s-a răsturnat și a izbucnit în flăcări.Un alt șofer care a văzut accidentul a tras pe dreapta pentru a-l salva pe DiMeo care ulterior a petrecut mai multe luni într-o comă indusă medical și a fost supus la 20 de operații de reconstrucție chirurgicală.Echipa de transplant a început să se pregătească pentru operația riscantă la începutul lui 2019 odată ce a devenit clar că operațiile convenționale nu îl vor ajuta pe bărbat să își recapete vederea și funcționalitatea mâinilor.Aproape imediat echipa de la NYU s-a confruntat cu problema găsirii unui donator iar după izbucnirea pandemiei lucrurile au devenit și mai complicate, numeroși medici din New York fiind realocați în secțiile Covid.Însă la începutul lunii august a anului trecut echipa a reușit să găsească în sfârșit un donator și a realizat operația care a durat 23 de ore câteva zile mai târziu.Până acum organismul lui DiMeo nu a arătat semne că ar respinge noua sa față sau mâinile, potrivit dr. Eduardo Rodriguez cel care a condus echipa de transplant de peste 140 de persoane.„Recuperarea a fost intensă”, afirmă DiMeo, adăugând că aceasta a implicat „să te înveți din nou cum să faci lucruri pe cont propriu” printre care să îți ridici sprâncenele, deschizi și închizi ochii sau să îți miști gura.DiMeo, care locuiește cu părinții săi, poate acum să se îmbrace și hrănească singur, putând de asemenea să se joace cu câinele său și biliard.Dr. Rodriguez spune că este uluit să vadă că bărbatul a reușit să deprindă lucruri care pot părea banale precum închiderea unui fermoar sau încălțatul.„Este atât de satisfăcător pentru noi toți”, afirmă acesta, adăugând că „ne simțim incredibil de mândri”.