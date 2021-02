New York Times: O dexteritate a lui Trump: să invoce frauda, păstrând banii donatorilor pentru viitor​

Fostul președinte Donald J. Trump și Partidul Republican au vehiculat acuzații nefondate despre o fraudă electorală, precum și promisiunea de a schimba rezultatul alegerilor ca să poată aduna, în noiembrie și în decembrie, peste un sfert de miliard de dolari, iar sute de mii de susținători încrezători i-au ascultat și și-au deschis portofelele.Dar campania lui Trump a folosit doar o mică parte din bani ca să plătească avocați și să achite facturi legate de aceste acuzații. În schimb, Trump și GOP (Grand Old Party, numele popular al Partidului Republican, n. red.) au pus la păstrare o bună parte din acești bani – aproximativ $175 milioane – deși au continuat să lanseze mereu apeluri agresive și deseori derutante ca să ceară bani care, potrivit promisiunilor lor, ar fi ajutat la renumărarea voturilor, la eliminarea fraudelor și chiar la sporirea șanselor unor candidați republicani de a câștiga cele două tururi de scrutin pentru Senat, în Georgia.A câta parte din bani a cheltuit Trump după alegeri, asta s-a văzut mai ales în campania de relații publice sau în păstrarea în acțiune a perpetuei sale mașinării de adunat bani, aproape $50 milioane fiind cheltuiți pe publicitate, pe mesaje prin internet și pe o oarecare campanie publicitară televizată.Doar aproximativ $10 milioane cheltuiți în campania lui Trump s-au dus pe cheltuieli judiciare, după cum reiese dintr-o analiză a noii Comisii Federale Electorale, pentru o perioadă pornind de pe 4 noiembrie și terminând cu sfârșitul anului.Extraordinarul succes al lui Trump în a strânge bani s-a datorat mai ales celor de la baza partidului și contribuabililor online, atrași de minciuna sa, potrivit căreia rezultatul alegerilor ar putea fi schimbat în vreun fel. După data de 24 noiembrie, doar vreo zece donatori au donat aproximativ $25.000 unuia dintre comitetele lui Trump (Singura donație cu șase cifre a venit din partea lui Elaine J. Wold, o marcantă donatoare republicană din Florida).“Donatorii mai versați nu sunt proști”, a declarat Dan Eberhart, un important donator republican care l-a sprijinit pe Trump în trecut. “Ei văd ce încearcă să facă Trump”.Un purtător de cuvânt al lui Trump nu a răspuns cererii de a face un comentariu. Unul dintre puținele cecuri cu sume din cinci cifre depuse în decembrie a venit din partea Ordinului Național Fratern al Poliției PAC, dar directorul executiv al acestuia, James Pasco, a spus că organizația sa a donat de fapt $25.000, în luna noiembrie. El a spus că nu știe de ce banii nu au fost ridicați până în decembrie.“Părerile despre toate astea sunt groaznice “, s-a plâns Pasco. “Noi nu am pus sub nicio formă la îndoială alegerile și nici nu ne-am implicat în efortul de a schimba rezultatele”.Și totuși, mulți donatori republicani de bază au fost atrași de falsele promisiuni ale lui Trump și de mesajul cu “opriți furtul”. El a alimentat acerba opoziție față de instalarea președintelui Biden, iar, în cele din urmă, asta a culminat cu evenimentele de pe 6 ianuarie, de la Capitoliu, când, cu steaguri fluturând, susținătorii au încercat ca prin violență să împiedice validarea victoriei lui Biden.Acestea fiind zise, începând din 24 noiembrie și până la sfârșitul anului, peste 2 milioane de donații s-au scurs spre fostul președinte și spre comitetele subaltern ale Comitetului Național Republican (RNC). Colecta lui Trump nu a încetat cu totul după ce, pe 14 decembrie, Colegiul Electoral l-a confirmat pe Biden drept câștigător al alegerilor.Unul dintre comitetele lui Trump din cadrul RNC a cheltuit aproape $235.000 pe cărți prin intermediul unei companii, Regan Investmentts, care a lucrat și pentru senatorul de Texas, Ted Cruz. Toamna trecută, campania lui Trump a oferit exemplare cu autograf ale unei cărți scrise de Cruz unor donatori care au plătit pentru ea $75 sau chiar mai mult.Și, așa cum s-a întâmplat chiar de la începutul mandatului său, în 2015, campania lui Trump i-a finanțat și afacerile în perioada post-electorală.Potrivit unei ultime facturi din 2020, Comitetul Trump Victory a vărsat $34.000 către Trump Hotel Collection. Pe data de 24 noiembrie, același comitet a plătit $39.200 unei companii a lui Trump cu răspundere limitată, care operează avionul privat DT Endeavor.Un alt comitet de campanie al lui Trump a plătit, în decembrie, o chirie de $75.000 către Trump Tower.