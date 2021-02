Tensiuni SUA-China: Beijingul avertizează Washingtonul să nu depăşească „liniile roşii”

„Nu există niciun dubiu că cea mai semnificativă provocare pentru noi este China, dintre toate ţările, dar este o situaţie complicată. Există aspecte adverse în relaţie, există aspecte competitive şi există şi unele aspecte de cooperare. Dar, indiferent despre ce aspecte este vorba, trebuie să abordăm China dintr-o poziţie de forţă, nu dintr-o poziţie slabă”, a declarat Antony Blinken într-un interviu acordat postului MSNBC, potrivit Mediafax."Iar această forţă cred că provine din a avea alianţe puternice, ceea ce China nu are; trebuie să ne implicăm la nivel mondial şi să fim activi în instituţiile internaţionale, deoarece, dacă ne retragem, China se implică şi apoi vor fi ei cei care scriu regulile şi stabilesc normele acestor instituţii; trebuie să ne susţinem valorile când sunt contestate de China, inclusiv în provincia Xinjiang, în cazul acţiunilor asupra uigurilor, sau în cazul situaţiei democraţiei din Hong Kong. Să ne asigurăm că armata noastră este poziţionată astfel încât să poată descuraja agresiuni chineze; să investim în cetăţeni, pentru a putea fi competitivi în totalitate", a subliniat Antony Blinken.Întrebat dacă Statele Unite ar trebuie să se alăture Marii Britanii pentru a primi persoane care vor să scape de acţiunile de reprimare politică din Hong Kong, Blinken a precizat: "Cred că da. Am asistat la modul şocant în care China a subminat angajamentele asumate în timpul transferului Hong Kong-ului de către Marea Britanie. Şi vedem oameni în Hong Kong care îşi susţin drepturile, drepturi care le-au fost garantate. Iar dacă sunt victime ale acţiunilor de reprimare comise de autorităţile chineze, trebuie să facem ceva pentru a le oferi adăpost".În replică Administraţia de la Beijing a avertizat Statele Unite să nu depăşească "liniile roşii". "Aceste probleme se referă la interesele centrale ale Chinei, la demnitatea naţională şi la sensibilităţile a 1,4 miliarde de oameni. Sunt linii roşii care nu trebuie depăşite", a declarat Yang Jiechi, directorul Comisiei Centrale pentru Afaceri Externe din cadrul Partidului Comunist chinez, conform publicaţiei The Wall Street Journal."În ultimii patru ani, Administraţia Donald Trump a adoptat politici greşit concepute împotriva Chinei, aducând relaţiile bilaterale la cea mai dificilă perioadă de la stabilirea legăturilor diplomatice", a subliniat Yang Jiechi, într-un discurs rostit prin videoconferinţă la o reuniune a Comitetului Naţional privind Relaţiile SUA-China. Oficialul chinez a argumentat că este necesară cooperare între China şi Statele Unite.În urmă cu o săptămână, preşedintele Chinei, Xi Jinping, a avertizat Statele Unite, la o conferinţă organizată de Forumul Economic Mondial, să nu continue o abordare a confruntării, deoarece "va conduce doar la un impas bilateral".