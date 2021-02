Corupția din SUA este la cel mai ridicat nivel de după 2012

Cele mai corupte țări din lume

Corupție mai puțină înseamnă sisteme de sănătate mai bune

În timp ce lucrurile merg tot mai rău în SUA, Transparency International spune că boala Covid-19 a accentuat corupția. Slaba supraveghere a pachetului de compensare de un trilion de dolari pentru Covid-19 a „provocat serioase îngrijorări”.Legea CARES privind pachetul de compensații, emisă în martie, i-a ajutat disproporționat pe milionari, datorită omisiunilor din reducerile de impozite. Iar în eforturile de asigurare a echipamentelor de protecție, miliarde au fost cheltuite pentru contracte acordate fără un proces competitiv de licitații.„Covid-19 nu este doar o criză economică și de sănătate. Este o criză de corupție”, spune Delia Ferreiro Rubio, președinta Transparency International. Și nu numai în SUA: Covid- 19 a stimulat corupția în mai multe țări, spune organizația civică.Doar 1% din cele 17,5 miliarde de lire sterline cheltuite de guvernul britanic ca răspuns la coronavirus au parcurs reguli corecte competitive de alocare, conform Institute for Government. Într-un raport separat, publicat la aceeași dată, organizația a precizat că în 2020 a observat cel mai mare număr de „ordine ministeriale” sau „instrucțiuni oficiale pentru funcționarii publici să continue cu aceeași politică în ciuda îngrijorărilor privind calitatea și fezabilitatea”.În iunie s-a observat că guvernul Regatului Unit a acordat 16 miliarde de lire ca ajutoare financiare de urgență pentru companii controlate de miliardari.Regatul Unit s-a clasat pe locul al 11-lea în Indicele de Percepție a Corupției al lui Transparency International, cu un loc mai sus decât în anul precedent. SUA sunt pe locul 25, la egalitate cu Chile și cu două locuri mai jos decât în 2020.Danemarca și Noua Zeelandă au fost țările cel mai puțin corupte, fiind în Top 3 împreună cu Finlanda, Singapore, Suedia și Elveția.Nicio schimbare față de anul trecut: Somalia, Sudanul de Sud și Siria sunt cele mai corupte state.Dar cea mai mare îngrijorare pentru activiștii anti-corupție o provoacă țările care au coborât în Indicele de Percepție a Corupției.Libanul a coborât cu cinci puncte, cea mai rea situație fiind cea de anul trecut. Explozia din portul Beirut a devastat capitala acum cinci luni și „răspunderile sunt încă limitate”, spune Transparency International. În prezent, Ministerul de Externe libanez este chestionat de autoritățile elvețiene cu privire la posibile spălări de bani și deturnare de fonduri la Banque du Liban (banca centrală a Libanului).Chiar și mai rău este că Transparency International spune că nu are suficiente date pentru a urmări unele țări. Printre acestea sunt British Virgin Islands, care a lansat săptămâna trecută o investigație privind corupția la nivel înalt și „dovezi în creștere de crimă organizată”, conform guvernatorului Gus Jaspert.Atenția asupra țărilor poate fi înșelătoare, admite Transparency International, întrucât multe activități de corupție au loc între țări, mai degrabă decât doar în interiorul lor.De exemplu, Elveția se numără printre cele cinci țări cu cea mai puțină corupție din lume. Dar numai în acest an, țara alpină a condamnat un miliardar la închisoare pentru mită, a admonestat doi foști bancheri de la Julius Baer pentru violarea reglementărilor privind spălarea banilor și a lansat investigația privind banca centrală libaneză.„Metodologia Indicelui de percepție a Corupției surprinde doar problemele din sectorul public intern, așa că oferă doar o imagine parțială”, spune Transparency International. Rezultatele corupției se regăsesc adeseori în țări situate mai sus în clasament, datorită serviciilor lor financiare favorabile.Guvernele trebuie să stăvilească aceasta, spune Transparency International, fie doar pentru a asigura sisteme de sănătate mai bune. „Țările care stau bine în indice investesc mai mult în îngrijirea sănătății”.