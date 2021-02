Navalnîi, răbufnire la adresa unui ofițer de penitenciar, în fața judecătorilor: ”Tovarășe căpitan, îl respecți pe președintele Vladimir Vladimirovici Putin?”

Serviciul Federal al Penitenciarelor a cerut ca opozantul să facă închisoare pentru că ar fi încălcat regulile pedepsei cu suspendare primite pentru deturnare de fonduri, solicitarea fiind susținută de procuratura rusă.Ședința de judecată este una foarte tensionată, cu o masivă prezență a forțelor de poliție în jurul tribunalului moscovit, cu sute de persoane arestate în zonă. La fața locului au venit și diplomați străini, lucru ce a provocat iritarea MAE rus, care acuză amestecul în treburile interne.”Tovarășe căpitan, îl respecți pe președintele rus Vladimir Vladimirovici Putin?”, l-a întrebat Navalnîi pe unul dintre reprezentanții FSIN din sala de judecată, potrivit Moscow Times. ”Spui că nu știi unde am fost începând cu luna august. Dar Putin a spus la televiziune că datorită lui am fost trimis în Germania pentru tratament”, a continuat acesta.”Am fost în comă, apoi la ATI. V-am trimis documente medicale, aveați adresa și datele mele de contact. Ce altceva puteam să fac pentru a vă spune unde sunt? Am un avocat, iar avocatul meu are telefon, cum puteam să vă informez mai bine?”, a întrebat opozantul.Reprezentantul FSIN i-a răspuns că ”trebuia să furnizeze documente și să explice motivele serioase pentru care nu s-a prezentat la inspecții”.”Eram în comă!”, i-a spus Navalnîi.