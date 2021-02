VIDEO Nord-estul Statelor Unite prins într-o furtună masivă de zăpadă

New York-ul, sub zapada

Majoritatea trenurilor de navetiști care deserveau New York erau programate să se închidă după-amiaza.









Călătorii reduse, aeroporturi, școli și centre de vaccinare anti-Covid închise: nord-estul Statelor Unite a fost prins luni într-o furtună de zăpadă aproape de viscol, care ar putea ajunge în analele celor mai grele căderi de zăpadă înregistrate în New York, potrivit AFP.De la Washington la Boston, de la Pennsylvania la Maine, zeci de milioane de locuitori au fost în alertă maximă pentru această furtună. La amiază stratul de zăpadă a ajuns la 40 cm pe alocuri, iar zăpada urma să cadă în continuare până seara și din nou marți în cantități mai mici, cu viteze ale vântului de până la 80 km/h, a spus Joe Pollina, meteorolog la Serviciul Național Meteorologic.Conform datelor colectate din 1869 în Central Park, un strat de peste 50 cm ar ajunge în top cele mai înzăpezite episoade înregistrate în New York. Recordul datează din 22-24 ianuarie 2016, cu aproape 70 cm.Dacă condițiile de vizibilitate erau, în general, mai bune decât cele corespunzătoare definiției unui viscol, unii au evocat istoricul „viscol mare” din martie 1888: orașul, luat prin surprindere la începutul primăverii, deplânsese atunci zeci de decese și pagube materiale considerabile.Primarul capitalei economice americane, Bill de Blasio, a declarat urgență locală pentru a facilita munca de compensare și intervenția serviciilor de urgență.În timp ce mulți angajați lucrează de acasă din martie, el a făcut apel la aproximativ opt milioane de locuitori pentru a evita călătoriile neesențiale.Centrele de vaccinare anti-Covid-19, care funcționează doar pe bază de programare - în lipsă de vaccinuri suficiente - au fost, de asemenea, închise până marți, inclusiv."În acest ritm de ninsoare, plugurile nu pot ține pasul", a avertizat guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo.