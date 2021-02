SUA: Povestea celor care au asaltat Capitoliul pentru a răsturna rezultatele alegerilor, dar nu au votat

Unul dintre ei a fost Donovan Crowl, un fost marinar care a atacat o intrare în Capitol, în haine paramilitare, pe 6 ianuarie, în timp ce mulțimea Pro-Trump a scandat „cine este președintele nostru?”Mai târziu, autoritățile federale l-au identificat pe Crowl, în vârstă de 50 de ani, ca membru al unei organizații de miliție din statul său natal Ohio și afiliat grupului extremist Oath Keepers. Mama sa a declarat pentru CNN că anterior i-a spus „că vor dărâma guvernul dacă... vor încerca să-i ia președinția lui Trump”. Ea a spus că el a devenit din ce în ce mai supărat în timpul administrației Obama și că era conștientă de sprijinul său pentru fostul președinte Donald Trump.În ciuda acestei susțineri aparente pro-Trump, un oficial al alegerilor regionale din Ohio a declarat pentru CNN că s-a înregistrat în 2013 pe liste, dar „nu a votat niciodată și nu a răspuns niciunei notificări de confirmare pentru a-l menține înregistrat”, așa că a fost eliminat din listele electorale la final de 2020 și statul a spus că nu este înregistrat în Ohio. Un funcționar județean din Illinois, unde a fost înregistrat odată Crowl, a confirmat, de asemenea, că nu era un votant activ nicăieri în stat.Crowl a fost pus sub acuzare de un mare juriu federal sub acuzația de distrugere a proprietăților guvernamentale și conspirație pentru presupusa coordonare cu alții pentru a-și planifica atacul. El rămâne în arest după ce un judecător a spus: „Sugestia de a-l elibera într-o reședință cu nouă arme de foc este un non-sens”. Într-un interviu citat de guvern, Crowl a declarat pentru New Yorker că are intenții pașnice și a susținut că a protejat poliția în atac. Avocatul lui Crowl nu a furnizat niciun comentariu cu privire la înregistrarea de vot a clientului său.Mulți implicați în insurecție au declarat că sunt motivați de patriotism, declarând în mod fals că Trump a fost câștigătorul de drept al alegerilor. Cu toate acestea, cel puțin opt dintre persoanele care se confruntă acum cu acuzații penale pentru implicarea lor în evenimentele de la Capitol nu au votat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, potrivit unei analize a înregistrărilor de vot din statele în care au locuit. Au venit din state din întreaga țară și au varsta cuprinsă între 21 și 65 de ani.