Siria: Repatrierea copiilor străini din taberele improvizate trebuie accelerată (ONG)

Irakul și țările occidentale trebuie să-și intensifice eforturile de a-și repatria cetățenii, în special copiii, care locuiesc în tabere pentru persoanele strămutate în Siria, a cerut luni ONG-ul Save the Children, potrivit AFP.Zeci de mii de străini, inclusiv irakieni, trăiesc în tabere în zona controlată de kurzi din nord-estul Siriei, după ce au fugit de luptele care au pus capăt autoproclamatului „califat” Stat Islamic jihadist (IS) în 2019. Mulți dintre ei sunt copii.„Aproximativ 27.500 de copii așteaptă în continuare să fie repatriați” împreună cu părinții lor, a tras un semnal de alarmă Salvarea Copiilor."Cu condițiile de viață (...) care se deteriorează rapid, agenția solicită tuturor țărilor cu cetățeni în tabere să intensifice eforturile pentru întoarcerea lor, cu o urgență deosebită în ceea ce privește cazurile medicale", adaugă ONG-ul.Pandemia de coronavirus a încetinit repatrierile, potrivit Save the Children.Doar 200 de copii prinși în nord-estul Siriei s-au întors în țara lor de origine în 2020, față de 685 în 2019, precizează ONG-ul.În ianuarie, Organizația Națiunilor Unite a dat un semnal de alarmă pentru o situație de securitate înrăutățită în lagărul de refugiați supraaglomerat Al-Hol, raportând 12 crime în primele două săptămâni ale anului 2021.Unii dintre strămutații din lagăre sunt acuzați că au legături cu ISIS, care i-a atras pe străini în rândurile sale și a controlat zone întregi din Irak și Siria din 2014.Autoritățile kurde au criticat lipsa acțiunii Irakului de repatriere a cetățenilor săi.Țările occidentale sunt foarte reticente în a-și readuce cetățenii legați de ISIS, deși câteva femei și copii au reușit să se întoarcă de la caz la caz.Lansat în 2011, războiul din Siria a lăsat peste 387.000 de morți și a aruncat milioane de oameni în exil.