Rata șomajului din Zona euro a rămas stabilă la sfârșitul anului trecut dar îngrijorător de ridicată în rândul tinerilor

Tinerii vad viitorul joburilor in online

În cele 19 țări care au adoptat moneda unică, rata șomajului în rândul tinerilor a crescut cu 0,4% față de noiembrie și cu 3% în ultimul an, a anunțat Eurostat.În rândul populației generale, șomajul a afectat 8,3% din forța de muncă activă în decembrie, același procent fiind înregistrat și în luna noiembrie, dar a crescut cu 0,9 puncte în 2020.Anunțurile privind reducerea locurilor de muncă s-au înmulțit în ultimele luni, în ciuda pachetelor financiare fără precedent pentru susținerea economiei.Rata șomajului în cele 27 de țări ale Uniunii Europene a urmat aceeași tendință ca în zona euro, deși la un nivel inferior, situându-se la 7,5% în decembrie, stabil din noiembrie, dar cu 1 punct procentual peste nivelul din 2019.Având în vedere recesiunea istorică cauzată de pandemia Covid-19, creșterea șomajului a rămas destul de limitată, potrivit analiștilor.„Având în vedere prăbușirea economiei de anul trecut, este impresionant” să vedem cum măsurile adoptate „au ajutat cu adevărat la limitarea pierderilor de locuri de muncă”, a comentat Jessica Hinds de la Capital Economics.Potrivit Eurostat, șomajul a afectat 16 milioane de bărbați și femei în decembrie în UE, inclusiv 13.671 milioane din totalul acestora fiind în rândul celor 19 state din zona euro.Republica Cehă a avut cea mai scăzută rată a șomajului, la doar 3,1% din forța de muncă, urmată de Polonia (3,3%) și a Olanda (3,9%).La polul opus s-a aflat Spania (16,2%), Lituania (10,1%), Italia (9%) și Franța (8,9%).Aceste ultime țări sunt, de asemenea, cele în care șomajul în rândul tinerilor a atins cele mai îngrijorătoare niveluri. Aproximativ 4 din zece tineri sub 25 de ani nu lucrează în Spania (40,7%), aproape unul din trei în Italia (29,7%) și aproape unul din patru în Franța (23,4%), ca în Suedia (23,8%).Șomajul a crescut brusc în primăvara anului trecut sub efectul recesiunii istorice provocate de introducerea măsurilor de lockdown. A început să scadă apoi din vară, grație unei redresări economice puternice în unele state.Dar reintroducerea unor restricții severe în timpul toamnei și iernii în numeroase țări ale blocului comunitar a provocat o nouă deterioare a activităților economice.