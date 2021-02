Subway, acuzată la un tribunal din California: „Sandvișurile cu ton conțin orice, numai ton nu”

Plângerea, înregistrată pe 21 ianuarie la un tribunal din Districtul California de Nord, a fost înregistrată de doi reclamanți care pretind că „au fost păcăliți să cumpere produse alimentare din care lipseau cu totul ingredientele despre care aveau motive rezonabile să creadă că le primeau”.Karen Dhanowa și Nilima Amin, rezidenți în Alameda County, au depus plângeri multiple pentru fraudă, inducere intenționată în eroare și îmbogățire nejustificată. Conform unei copii de pe actul de acuzare obținute de TODAY Food, reclamanții pretind că un test independent al ingredientelor din sandvișul cu ton a confirmat că „produsele sunt făcute din orice, numai din ton nu”.„Dimpotrivă, produsele sunt făcute din amestecuri care nu conțin carne de ton, ci au fost combinate de acuzați ca să imite tonul”, continuă plângerea.Dar Subway își apără produsele și neagă acuzațiile. „Pur și simplu, acuzațiile din plângerea înregistrată în California contravin adevărului. Subway furnizează restaurantelor sale ton gătit 100%, care este amestecat cu maioneză și folosit pentru sandvișuri, wraps și salate proaspete care sunt servite spre satisfacția clienților”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru TODAY. A adăugat că tonul este unul din cele mai populare produse de la Subway și francizații „muncesc neobosiți ca să mențină înaltele standarde aplicate de Subway la toate produsele sale, inclusiv cele cu ton”.Cei doi reclamanți pretind daune compensatorii și amenzi, plus cheltuieli de judecată. Ei mai cer ca Subway să înceteze prezentarea incorectă a sandvișurilor cu ton și să fie penalizată cu profiturile provenite din această procedură.Alex J.Brown, avocat la Lanier Law Firm, a declarat pentru TODAY că firma îi va reprezenta pe reclamanți: „Echipa specializată a firmei și consilierii sunt în prezent în fazele inițiale ale acțiunii legale și se pregătesc pentru înfățișarea la tribunal din aprilie, când judecătoarea Donna Ryu va fixa o dată a procesului”.Ca și alte rețele mari, Subway a mai fost dată în judecată în ultimii ani. În 2013, un client din Chicago a chemat-o în instanță pretinzând că sandvișul pe care-l comandase avea numai 11 inci (28 cm) în loc de 12 (12 inci = 1 picior). Acuzații similare au fost formulate în același an și de doi clienți din New Jersey. O curte de apel le-a respins în 2017 plângerile și cererile de cheltuieli de judecată de 250.000 de dolari pentru firmele de avocatură, a informat Reuters.Și mai recent, Subway a ajuns în titluri din presă când Curtea Supremă din Irlanda a decis că franzeluțele pentru sandvișuri ale restaurantului sunt prea dulci pentru a fi numite pâine. Un purtător de cuvânt al lui Subway a spus atunci că „Pâinea de la Subway este, cu siguranță, pâine”.