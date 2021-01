A murit chitarisul trupei ”Animals”, Hilton Valentine VIDEO

Cântecul „The House of the Rising Sun” a ocupat primele locuri în topurile din Marea Britanie și SUA în 1964.Casa de discuri ABKCO Music l-a descris pe Valentine drept un „ pionier care a influențat sunetul rock and roll-ului din deceniile următoare”.Valentine a fondat ”Animals” în Newcastle, în 1963, alături de vocalistul Eric Burdon, basistul Chas Chandler, organistul Alan Price și bateristul John Steel.Grupul a avut alte șase hituri în top 10 în Marea Britanie, inclusiv „Don't Let Me Be Misunderserstand” și „We Gotta Get Out of This Place”.