Emiratele Arabe Unite oferă cetățenie străinilor ”talentați”

Vicepreședintele Emiratelor, șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a spus că printre cei eligibili vor fi incluși investitorii, doctorii, inginerii și artiștii.

Ei și familiile lor vor putea avea dublă cetățenie, a spus el.

Este puțin probabil ca muncitorii cu venituri mici să îndeplinească criteriile.

Măsura vizează atragerea celor care pot controbui la dezvoltare.

Nu există nicio procedură de aplicare, în schimb indivizii vor fi nominalizați pentru cetățeni de către oficialii și monarhii Emiratelor, a spus el.

Cabinetul va decide apoi dacă va aproba sau nu.

We adopted law amendments that allow granting the UAE citizenship to investors, specialized talents & professionals including scientists, doctors, engineers, artists, authors and their families. The new directives aim to attract talents that contribute to our development journey.