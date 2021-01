Senatul SUA l-a confirmat pe Antony Blinken drept noul secretar de stat american

Deși confirmarea lui Blinken a fost bipartizană acesta a primit cele mai puține voturi din partea senatorilor republicani din toate nominalizările pentru cabinetul lui Joe Biden de până acum.Senatul a confirmat până acum patru din viitorii membri ai executivului președintelui democrat, pe lângă Blinken fiind validați și Lloyd Austin - secretarul apărării, Janet Yellen - secretarul trezoreriei și Avril Haines - directorul comunității serviciilor de informații.Blinken, care a fost secretar de stat adjunct în timpul administrației Obama, are o istorie îndelungată de colaborare cu Joe Biden, fiind consilierul pe probleme de securitate națională al acestuia în perioada în care Biden era vicepreședinte.Acesta a fost de asemenea director de personal al Comisiei pentru relații externe din Senatul american în perioada în care Biden era președinte al comisiei.Decizia lui Biden de a-l nominaliza pe Blinken a fost salutată de comunitatea de relații externe și membri ai ambelor partide din duopolul politic american.Fostul secretar de stat republican Colin Powell a declarat în luna noiembrie că este „încântat” să afle că Biden l-a ales pe Blinken pentru rol.În timpul audierii sale Blinken a subliniat importanța leadership-ului american în lume.„Vom colabora la nivel guvernamental şi cu partenerii din lume, vom revitaliza diplomaţia americană pentru abordarea celor mai presante provocări contemporane. Vom fi prezenţi din nou oricând şi oriunde există mize privind siguranţa şi bunăstarea americanilor”, a declarat acesta.„America, în cea mai bună stare, încă are abilităţi mai mari decât orice altă ţară de a-i mobiliza pe alţii pentru binele mai mare. Ne vom implica în lume, nu în configuraţia pe care o avea, ci în configuraţia pe care o are în prezent. O lume cu naţionalism în ascensiune, cu democraţie în regres, cu rivalităţi în creştere faţă de China, Rusia şi alte state autoritariste, cu ameninţări în ascensiune la adresa sistemului internaţional stabil şi deschis şi cu o revoluţie tehnologică ce remodelează fiecare aspect al vieţilor noastre, în special în domeniul cibernetic", a declarat Antony Blinken„Trebuie să începem să abordăm China de pe o poziţie de forţă, nu de slăbiciune (...)”, a subliniat acesta.Președintele democrat Joe Biden și-a luat angajamentul de a repara relațiile cu aliați cheie ai Statelor Unite și reconsolida relația transatlantică.