Israelul modifică planurile militare pentru contracararea programului nuclear iranian

Armata israeliană va modifica planurile de contracarare a programului atomic al Iranului, afirmă comandantul Statului Major israelian, locotenent-generalul Aviv Kohavi, avertizând Administraţia Joseph Biden să nu readucă Statele Unite în Acordul nuclear iranian, potrivit Mediafax care citează Times of Israel.

"Iranul poate decide că vrea să avanseze în sensul fabricării unei bombe nucleare, fie în secret, fie în mod provocator. În contextul acestei evaluări, am ordonat armatei israeliene să pregătească o serie de planuri operaţionale, în plus faţă de cele existente. Studiem aceste planuri şi le vom dezvolta de-a lungul anului următor", a declarat locotenent-generalul Aviv Kohavi, citat de cotidianul Times of Israel.

"Sigur că Guvernul este cel care va decide dacă aceste planuri vor fi utilizate. Dar planurile sunt pe masă, există şi ne antrenăm pentru ele", a subliniat şeful Statului Major al armatei israeliene, într-un discurs rostit la Conferinţa internaţională a Institutului Naţional pentru Studii de Securitate din Israel.

Aviv Kohavi îndeamnă Administraţia Joseph Biden să nu readucă Statele Unite în Acordul nuclear iranian. "În contextul schimbării administraţiei SUA, iranienii au anunţat că vor revenirea la condiţiile anterioare ale Acordului nuclear. Vreau să îmi exprim poziţia pe care o transmit tuturor colegilor cu care mă întâlnesc, din întreaga lume: revenirea la Acordul nuclear din 2015 sau chiar la un acord care este similar dar are unele îmbunătăţiri este un lucru rău, nu este un lucru bun", a subliniat Aviv Kohavi.

Preşedintele Joseph Biden a semnalat că Statele Unite se vor alătura din nou Acordului nuclear iranian dacă Administraţia de la Teheran revine la respectarea strictă a tratatului. "Dar vom folosi acest acord ca platformă a aliaţilor şi partenerilor noştri pentru a cere un acord mai puternic şi pe o durată mai lungă, pentru a include şi alte probleme, mai ales cele referitoare la programul balistic şi la activităţile destabilizatoare al Iranului. Ţinând cont de aceste lucruri, suntem încă departe de obiective", a explicat Antony Blinken, noul secretar de Stat american.

Iranul a cerut Administraţiei de la Washington să elimine toate sancţiunile instituite de fostul preşedinte Donald Trump după retragerea SUA din Acordul nuclear iranian. În cazul anulării sancţiunilor americane, Iranul intenţionează să revină la respectarea totală a angajamentelor internaţionale.

Relaţiile dintre Statele Unite şi Iran sunt tensionate, din cauza programului nuclear iranian şi a activităţilor balistice. Washingtonul este nemulţumit de influenţa Iranului asupra unor ţări din Orientul Mijlociu. Preşedintele Donald Trump a anunţat în 2018 retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear iranian şi reimpunerea de sancţiuni. Franţa, Marea Britanie, China, Rusia şi Germania menţin Acordul atomic cu Iranul.