Acuzarea lui Trump în Senat: Republicanii au încercat să oprească procesul fostului președinte

Aproape toți senatorii republicani au susținut marți o încercare de blocare a celui de-al doilea proces istoric de punere sub acuzare a lui Donald Trump, acuzat de „incitare la insurgență” în asaltul Capitoliului, dând un semnal clar că o condamnare a fostului președinte republican rămâne extrem de puțin probabilă, potrivit AFP.Votul a avut loc imediat după ce 100 de senatori au depus jurămîntul de a face „dreptate” în procesul care va începe în camera superioară pe 9 februarie.Această procedură are o dublă conotație istorică: Donald Trump este primul președinte al Statelor Unite care a căzut de două ori sub lovitura unei „puneri sub acuzare” în Camera Reprezentanților și va fi primul care va fi judecat după părăsirea Casei Albe.Tocmai acest ultim punct a fost contestat de libertarianul republican Rand Paul, care consideră acest proces neconstituțional, întrucât miliardarul republican nu mai este în funcție.Forțându-i pe senatori să se pronunțe în mod deschis cu privire la această chestiune, el a ridicat acest punct de vedere în sesiune, ceea ce a forțat un vot pentru a bloca sau nu procesul. În cele din urmă, inițiativa lui Rand a fost respinsă, iar procesul lui Trump va continua.Și 45 din cei 50 de senatori republicani i-au susținut inițiativa, inclusiv puternicul lider al grupului lor, Mitch McConnell, care nu exclude încă condamnarea fostului președinte.Pentru Rand Paul, acest rezultat înseamnă că procesul este „mort”, fără nicio șansă de condamnare a lui Donald Trump, deoarece ar necesita 17 voturi republicane în plus față de cei 50 de democrați.Dar, dacă unii au subliniat că acest vot nu prejudiciază decizia lor finală de a-l condamna sau nu pe Donald Trump, cel puțin mărturisește influența încă puternică a fostului președinte asupra partidului său.Doar cinci republicani au votat împotriva, alături de cei 50 de democrați: Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski, Ben Sasse și Pat Toomey.