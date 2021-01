Canabis terapeutic: Franța și-a ales furnizorii pentru un experiment clinic pe scară largă

Companiile Aurora și Tilray (Canada), Panaxia (Israel) și Little Green Pharma (Australia) au fost selectatei de Agenția franceză pentru medicamente (ANSM) pentru a furniza produse pe bază de canabis destinate experimentării cu canabis terapeutic care urmează să înceapă în Franța, potrivit AFP.ANSM a lansat o cerere de oferte în perioada 19 octombrie - 24 noiembrie pentru selectarea acestor furnizori, care își vor pune la dispoziție gratuit produsele.„Acest pas deschide calea către furnizarea pentru farmacii care va permite începerea efectivă a experimentului cel târziu la 31 martie 2021”, a declarat Agenția Națională pentru Siguranța Medicamentelor într-un comunicat de presă.Pentru a începe experimentul, „este necesar să aveți medicamente de calitate, controlate, care să îndeplinească standarde stricte de siguranță și gata să fie utilizate de pacienți”, subliniază ANSM.Filiala europeană a Aurora a fost selectată pentru a furniza produsele sub formă de flori uscate de canabis care conțin tetrahidrocanabinol (THC) și canabidiol (CBD).Canadienii de la Tilray, care are au o fermă de producție în Portugalia, au fost aleși pentru medicamente sub formă de ulei cu THC dominant și echilibrat în THC și CBD, în timp ce Little Green Pharma va furniza uleiul în care CBD este dominant.Panaxia va fi responsabile pentru furnizarea produselor sub formă de capsule care vor fi ingerate.Fiecare producător este selectat în tandem cu o unitate farmaceutică care operează cu sediul în Franța, căreia îi va fi încredințată distribuția de medicamente pe bază de canabis."Acest anunț marchează un alt pas important în dezvoltarea Tilray în Europa", a declarat CEO-ul său, Brendan Kennedy, într-un comunicat.Compania franceză DelleD, pe de altă parte, deplânge faptul că decretul de stabilire a cadrului pentru experimentare limitează „scutirea de la importul și distribuția de produse de canabis, omițând operațiunile de prelucrare sau fabricație pe teritoriul național”, ceea ce nu a permis selecție de firme care doresc să producă în Franța.Acest experiment, care urmează să servească drept studiu clinic la scară largă pentru a evalua utilitatea și eficacitatea utilizării medicale a canabisului, va dura doi ani și va implica 3.000 de pacienți.Pacienții vor fi eligibili dacă au boli grave (unele forme de epilepsie, durere neuropatică, efecte secundare de la chimioterapie, îngrijiri paliative sau scleroză multiplă) și numai „dacă există o ușurare insuficientă sau toleranță slabă” cu tratamentele existente. Subiecții vor fi recomandați de spitalele de specialitate.