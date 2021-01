VIDEO Rusia se mobilizează în sprijinul lui Navalnîi: Mii de persoane au ieșit în stradă în Orientul Îndepărtat, unde este seară, poliția intervine în forță / Proteste și la -50 de grade, în Siberia

Protests are taking place across Russia today, calling for Navalny’s release.



This is Vladivostok, in the country’s Far East pic.twitter.com/luO4oudeH9 — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) January 23, 2021

Tomsk, the city where Navalny was poisoned.



The Putin critic returned to Russia on January 17 after five months recovering from the poisoning in Germany. He was arrested at the border. pic.twitter.com/0Fp9FvQHTM — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) January 23, 2021

Another video from Irkutsk.



“We will not leave!” they chant.



Will be tough for police to disperse this crowd without very ugly scenes. pic.twitter.com/pbWwuKNAoB — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) January 23, 2021

Opozantul a făcut apel la proteste contra arestării sale și a clasei politice ruse. Mai mulți dintre colaboratorii săi au fost arestați în ultimele zile, iar autoritățile au cerut ca postările de pe rețelele sociale care promovează manifestațiile să fie șterse.Protestele au început în Orientul îndepărtat, zeci de persoane fiind deja arestate, potrivit Moscow Times. Forțele de ordine au început să-i rețină pe cei care au ieșit în stradă în Novosibirsk, potrivit postului online independent Dozhd.De asemenea, autoritățile au eliberat străzile din Vladivostok, unde, la momementul publicării acestui articol este aproape ora 19.00.Potrivit Novaya Gazeta se intervine în forță contra mulțimii, iar cel puțin o persoană a fost dusă la dubă în stare de inconștiență. În Siberia, în afară de Novosibirsk, al treilea cel mai mare oraș rus, proteste mai au loc și în Tomsk, Omsk, Ulan-Ude, Kemerovo și alte localități.Până la 10.00 (ora României) cel puțin 48 de persoane fuseseră ridicate de forțele de ordine în 13 orașe, potrivit site-ului independent de monitorizare a activității politice OVD-Info.Un mic protest a fost ținut și în orașul Yakutsk, în ciuda unor temeraturi de aproximativ minus 50 de grade Celsius.În fața mobilizării prevăzute pentru sâmbătă, Kremlinul, Parchetul și ministerul de Interne au avertizat de zilele trecute asupra riscurilor de participare la manifestații „ilegale”.După arestarea sa, duminică, Alexei Navalnîi a ripostat marți prin difuzarea unei anchete privind o imensă și somptuoasă proprietate de care ar beneficia președintele Vladimir Putin, la țărmul Mării Negre, și a cărei construcție ar fi costat peste un miliard de euro.Vineri dimineața, videoclipul de aproape două ore avea peste 54 de milioane de vizualizări pe YouTube, un record pentru o anchetă a lui Navalnîi.Opozantul a fost arestat în 17 ianuarie, când revenea în Rusia din Germania, unde a fost tratat după o otrăvire cu agentul neurotoxic Noviciok.