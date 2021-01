SUA: Senatul va primi luni rezoluția de punere sub acuzare a lui Trump / Când ar putea începe procesul fostului președinte republican

„Am vorbit cu președintele [Camerei Reprezentanților] Pelosi care m-a informat că articolele [de punere sub acuzare] vor fi trimise Senatului luni”, a anunțat Chuck Schumer, președintele democrat al Senatului.Transmiterea rezoluției luni înseamnă că procesul fostului președinte republican ar putea începe marți la ora prânzului dacă senatorii nu ajung la o înțelegere privind amânarea acestuia.„Această punere sub acuzare a început cu o procedură fără precedent de rapidă și minimală în Camera Reprezentanților. Urmarea nu poate fi un proces insuficient în Senat care îi neagă fostului președinte Trump un proces echitabil sau aduce atingere Senatului sau chiar președinției”, a declarat McConnell.Negocierile dintre Schumer și McConnell cu privire la proces sunt legate direct de eforturile președintelui Joe Biden de a obține aprobarea nominalizărilor pentru cabinetul său de către Senat și de repartizarea funcțiilor de conducere din comisiile camerei superioare a Congresului american.Schumer a respins vineri argumentele unor senatori republicani potrivit cărora judecarea lui Trump după ce acesta a părăsit Casa Albă ar fi neconstituțională, afirmând că experții în drept susțin că există un precedent pentru acest lucru.„Senatul va organiza un proces de punere sub acuzare a lui Donald Trump”, a declarat Schumer.„Va fi un proces complet. Va fi un proces corect. Dar nu există niciun dubiu, va exista un proces și când procesul va începe senatorii vor trebui să decidă dacă cred că Donald John Trump a incitat la insurecție împotriva Statelor Unite”, a adăugat acesta.Donald Trump este primul președinte din istoria Statelor Unite care a fost pus sub acuzare de Congres de două ori.