Aplicațiile de dating și videoconferințe ar putea fi monitorizate în Uniunea Europeană

Comisia europeană a încercat să clarifice într-o serie de schimburi private între aceasta și parlamentarii de la Bruxelles mai multe îngrijorări privind o serie de reguli propuse care ar permite cercetarea serviciilor online de comunicații pentru conținut care prezintă abuzarea copiilor.Codul telecom al UE a fost lărgit în luna decembrie pentru a acorda protecții sub directiva ePrivacy a blocului comunitar, însemnând că platformele și serviciile de mesagerie nu vor putea scana conținutul încărcat online pentru potențiale materiale abuzive.Însă Comisia a introdus o derogare interimară pentru aceste protecții pentru a încerca să prevină răspândirea unor astfel de materiale. Europarlamentarii au presat executivul UE să ofere clarificări cu privire la ce va însemna exact această derogare interimară.Într-unul dintre schimburi, Comisia este presată să răspundă dacă aplicațiile de întâlniri precum Tinder vor fi vizate de noile reguli.Executivul blocului comunitar a răspuns că, deși evaluările ar trebui făcute de la caz la caz, funcțiile de comunicare ale aplicațiilor de întâlniri ar putea cădea sub incidența derogării în cazul în care „nu sunt doar funcții conexe”.Comisia a fost întrebată de asemenea într-un document din luna noiembrie a anului trecut dacă „serviciile de videoconferințe, inclusiv cele folosite pentru consultații medicale, vor fi vizate de noile măsuri”.Deși executivul UE afirmă că textul final „va fi interpretat de Curtea de Justiție [a UE]”, aplicațiile de videoconferințe „permit schimbul direct și interactiv de informații prin intermediul unor rețele de comunicații electronice” și se poate argumenta că acestea ar trebui să cadă sub incidența derogării.Comisia a subliniat însă că procesarea datelor personale trebuie să fie în linie cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) al Uniunii Europene, implementarea acestuia fiind în competența autorităților statelor membre.