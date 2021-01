Coronavirus Franța: Roxana Maracineanu spune că o masca care să permită practicarea sportului este in studiu

Roxana Maracineanu, ministrul Sportului din Franța, a declarat miercuri ca o masca destinata sportului este in curs de studiu pentru și este menită practicării in siguranță a sportului, sub rezerva validarii acesteia de catre autoritatile sanitare, potrivit AFP.În timpul unei videoconferințe cu sectorul sportiv, ministra a fost chestionată cu privire la acest subiect al unei „măști de barieră” de către Virgile Caillet, delegat general al Uniunii sportive(USC), care deplânge închiderea definitivă a „400 de săli de sport”, din cauza pandemiei.„Această cercetare în jurul măștii sportive este în sine un mare pas înainte, este o cooperare între Decathlon, USC și Ministerul Sporturilor”, a răspuns ministrul. „Am făcut o investiție financiară, astfel încât Afnor să poată dezvolta acest standard, care va permite producătorilor să se poziționeze asupra fabricării acestei măști”, a detaliat ea.Aceasta „va trebui să găsească un echilibru între respirabilitate și protecția necesară”, a adăugat ea. „Pot să susțin doar o inițiativă ca aceasta, deoarece este un instrument pentru întoarcerea la sport, care va permite sălilor de sport în special să poată redeschide”, iar utilizatorii lor să fie „protejați ca atunci când intrăm într-un magazin sau un mijloc de transport ”.„Va trebui să fie validată de Consiliul Superior pentru Sănătate Publică și de Ministerul Sănătății”, a spus ministrul. Ea nu a dat nicio indicație a orarului, nici pe mască, nici asupra perspectivelor de redeschidere a sălilor, dar a insistat asupra faptului că „sportul este o activitate esențială pentru sănătatea francezilor”.Doar practicarea sportului în aer liber este autorizată în prezent, dar diminuată seara, din cauza carantinei de noapte. Sălile de sport și piscinele au fost închise de la sfârșitul lunii octombrie pentru adulți și pentru minori de săptămâna trecută, după o recuperare foarte scurtă la sfârșitul lunii noiembrie pentru exterior și 15 decembrie în interior. Sălile de sport sunt închise de câteva luni.