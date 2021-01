VIDEO Primul mesaj al lui Biden pe contul de Twitter al președintelui SUA: Nu este timp de pierdut

Președintele Joe Biden a postat miercuri primul său mesaj pe contul de Twitter @POTUS, care i-a fost transferat după ce a depus jurământul, spunând că ”nu este timp de pierdut când vine vorba de abordarea crizelor”.

Nu este timp de pierdut atunci când vine vorba de abordarea crizelor cu care ne confruntăm. De aceea, astăzi (miercuri – n.r.) mă îndrept spre Biroul Oval pentru a mă apuca de muncă, oferind acțiuni îndrăznețe și ajutor imediat pentru familiile americane”, scrie Biden pe contul de Twitter.

”Momentul pentru a merge înainte este acum”, a adăugat ulterior Biden, postând un clip cu mesaje despre vindecare, reconstruire, unitate, încredere.

The time to move forward is now. pic.twitter.com/IrUUu0bxGO