SUA: Trump l-a grațiat pe spionul israelian care a recrutat unul dintre cei mai notorii agenți dubli din istoria Americii

Aviem Sella a fost grațiat de președintele republican în pofida rolului său într-o criză diplomatică majoră dintre Statele Unite și Israel.Sella, un fost ofițer al Forțelor Aeriene israeliene acum în vârstă de 75 de ani, a fost pus sub acuzare pentru spionaj în 1987 pentru recrutarea lui Pollard, un analist de informații a Marinei SUA, și pentru că l-a convins să furnizeze secrete de stat Israelului.Premierul israelian Benjamin Netanyahu a militat pentru eliberarea lui Pollard timp de decenii și cel mai recent l-a folosit drept pion în luptele politice interne.Pollard a fost eliberat pe cauțiune în Statele Unite în luna noiembrie a anului trecut după ce a petrecut 30 de ani în închisoare pentru scurgerea a mii de documente secrete către Israel.Acesta și soția sa Esther s-au îmbarcat imediat într-un zbor către Tel Aviv unde a fost întâmpinat personal de Netanyahu la sosirea pe aeroport.„Nu am putea fi mai fericiți să ajungem în sfârșit acasă după 35 de ani”, a afirmat Pollard deși nu a locuit înainte în Israel.„Nimeni nu ar putea fi mai mândri de această țară și de acest lider decât suntem noi”, a adăugat acesta.Se așteaptă ca grațierea lui Sella să îi ofere premierului israelian un imbold de popularitate în ajunul reluării procesului său de corupție.Jurnaliștii de la Daily Beast afirmă că grațierea bărbatului a fost obținută cu sprijinul lui Miriam Adelson, văduva miliardarului Sheldon Adelson care a decedat în 12 ianuarie, aceasta sprijinind cererea lui Netanyahu de eliberare urgentă a spionului.Soții Adelson au fost printre cei mai mari susținători și donatori ai lui Donald Trump, acesta conferindu-i în 2018 lui Miriam cea mai înaltă distincție a guvernului american care poate fi oferită unui civil, Medalia Prezidențială a Libertății.Criticii președintelui au catalogat la momentul respectiv mutarea drept o recompensă fără perdea pentru donațiile financiare primite.„Cererea de clemență a domnului Sella este susținută de prim-ministrul Israelului Benjamin Netanyahu, ambasadorul Israelului în Statele Unite Ron Dermer, ambasadorul Statelor Unite în Israel David Friedman, și Miriam Adelson”, afirmă comunicatul oficial care a însoțit grațierea.Sella l-a întâlnit pe Pollard în timp ce studia la Universitatea New York în anii 1980 și a fugit în Israel când analistul de informații american a fost arestat pentru spionaj.Israelul a refuzat să îl extrădeze pe bărbat, motiv de fricțiuni între Tel Aviv și Washington timp de mai bine de trei decenii.Pollard a salutat grațierea lui Sella, afirmând că „acest lucru pune capăt unei răni deschise a episodului după 35 de ani”.Sella a fost unul dintre cei mai decorați piloți ai Forțelor Aeriene israeliene și a avut parte de o carieră militară de succes în Israel, ajungând la rangul de general de brigadă și comandant al bazei aeriene Tel Nof înainte de a fi acuzat de spionaj în Statele Unite.