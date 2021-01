Ultimele ore la Casa Albă: Trump l-a grațiat pe fostul său consilier Steve Bannon, acuzat de fraudă

Așa cum era de așteptat, Trump a semnat ordinul de grațiere pentru alte 73 de persoane. Bannon nu figura însă pe lista inițială care a fost vehiculată de presa americană, în condițiile în care relațiile dintre cei doi se răciseră la un moment dat, după demisia lui Bannon de la Casa Albă.În plus, potrivit Reuters, consilierii lui Trump l-au sfătuit să nu îi acorde acest act de clemență lui Steve Bannon.Bannon a fost consilierul cheie în campania electorală a lui Donald Trump din 2016. Anul trecut, el a fost pus sub acuzare și arestat pentru fraudă, pledând nevinovat. Fostul consilier s-a ocupat de strângerea de fonduri pentru construirea zidului de la granița cu Mexicul, fiind acuzat de deturnarea a cel puțin 1 milion de dolari, bani pe care i-ar fi folosit pentru cheltuieli personale. În total, potrivit oficialilor, campania ”We Build The Wall” a strâns 25 de milioane de dolari.