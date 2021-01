Janet Yellen: administrația Biden va contracara practicile „abuzive” ale Beijingului/ Ce spune despre relația cu UE

Fostul președinte al Băncii Centrale Americane (Fed) a fost chestionată cu privire la atitudinea pe care administrația Biden ar adopta-o față de Beijing după un război comercial între cele mai mari două economii din lume sub era Trump."Trebuie să abordăm practicile abuzive, neloiale și ilegale ale Chinei", a spus Yellen, făcând ecou acuzațiilor făcute de președintele Donald Trump și de administrația sa.Yellen este de acord cu predecesorul său, Steven Mnuchin, că aceste practici dăunează companiilor americane, enumerând bariere comerciale și subvenții „ilegale” acordate companiilor.Beijingul „fură proprietatea intelectuală și se angajează în practici care îi conferă un avantaj tehnologic nedrept”, a adăugat ea.„Ne pregătim să folosim o gamă completă de instrumente pentru a răspunde la acestea”, a spus ea, fără a oferi detalii.Pe de altă parte, ea a confirmat că va exista o schimbare de strategie, deoarece Washingtonul nu mai intenționează să o ducă singură ofensiva.De la începutul lunii decembrie, Joe Biden a declarat el însuși New York Times că va rămâne ferm față de Beijing, dar menționase ideea formării unui front comun cu Uniunea Europeană în special.Statele Unite și China au semnat un așa-numit acord comercial „faza 1” în ianuarie 2020. Beijingul s-a angajat să își mărească achizițiile de produse și servicii americane cu cel puțin 200 de miliarde de dolari față de 2020 și 2021.În schimb, tranzacția a menținut tarife americane de 25% pentru o serie de bunuri și componente industriale chinezești în valoare de 250 miliarde dolari și măsuri de represalii chineze pentru peste 100 miliarde dolari importate din China în Statele Unite.Joe Biden a avertizat deja că intenționează să mențină aceste tarife punitive pentru moment, pentru a nu pune în pericol opțiunile sale.Cu privire la un alt subiect de fricțiune, de data aceasta cu europenii, Janet Yellen părea să vrea să joace cartea relaxării și să se apropie de europeni cu privire la problema delicată a impozitării giganților digitali.Având un punct de vedere opus predecesorului său, care a pus capăt discuțiilor în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), ea a subliniat că această taxă „va face posibilă colectarea unei cote echitabile de companii, menținând în același timp competitivitatea companiilor noastre și prin reducerea stimulentelor (...) pentru activități offshore pe care cu siguranță nu vrem să le recompensăm”.Administrația președintelui ieșit Donald Trump, adversară a taxării campionilor săi, a eșuat în aceste negocieri.Trump amenințase Franța cu represalii sub formă de taxe vamale suplimentare pentru produse franceze emblematice, cum ar fi șampania, ca represalii pentru punerea în aplicare a impozitării franceze în așteptarea impozitării în cadrul OCDE.Dar, în cele din urmă, SUA le-a suspendat pentru moment.În plus, Janet Yellen a subliniat că se va asigura că nivelul dolarului SUA este „fixat de piețe”."Voi lucra pentru a pune în aplicare promisiunea președintelui ales de a mă opune tuturor încercărilor țărilor străine de a manipula artificial valorile monetare pentru a obține un avantaj nedrept în comerț", a mai spus ea.Președintele Donald Trump a denunțat adesea devalorizarea anumitor monede străine, inclusiv a monedei chinezești, pentru a spori exporturile gigantului chinez.