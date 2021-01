Elon Musk i-a răspuns unui fan care i-a scris de 154 de ori pe Twitter / Cererea acestuia pentru CEO-ul SpaceX

You can steal our name/logos & we probably won’t sue you — Elon Musk (@elonmusk) January 13, 2021

Btw it doesn't always go as planned :D

I recorded in full screen for better quality of the fail.

More fails coming soon :D pic.twitter.com/0H4UdkC96e — Lyubomir Vladimirov (@lvladimirovBG) January 17, 2021

Un creator de jocuri video a încercat să îi atragă atenția lui Elon Musk pe Twitter și a reușit să obțină un răspuns de la CEO-ul Tesla și SpaceX...după 154 de tentative!Programatorul independent Liubomir Vladimirov a promis să publice același mesaj zilnic pentru omul de afaceri timp de un an, sperând să obțină aprobarea lui Musk pentru a dezvolta un joc video inspirat de SpaceX.„Dragă Elon. Sunt un dezvoltator de jocuri și creez un joc despre colonizarea Marte cu tine și SpaceX. Dacă crezi că este cool, tot ce am nevoie este un 'dă-i bătaie' pentru a-ți folosi numele și logourile. Voi posta asta în fiecare zi timp de un an până primesc un 'da' sau 'nu'. 154/365”, afirmă ultima postare a lui Vladimirov.După 22 de săptămâni de tentative fără succes, programatorul a obținut în sfârșit un răspuns de la miliardarul sud-african.„Ne poți fura numele / logourile și probabil nu te vom da în judecată”, a răspuns Elon Musk de pe contul său de Twitter.După ce a primit răspunsul mult așteptat Vladimirov a promis că o bună parte din profiturile pe care le va obține jocul vor fi donate SpaceX.„Vreau să dau 80% din profiturile obținute de pe urma jocului SpaceX. În felul acesta jocul nu va avea doar scopul important de a distra oamenii și de a le trezi interesul față de Marte, dar îi va ajuta pe Elon Musk și SpaceX să realizeze asta”, a anunțat dezvoltatorul.Vladimirov a arătat de asemenea că nu a pierdut timpul în timp ce aștepta permisiunea CEO-ului SpaceX, postând mai multe filmulețe cu interfața jocului pe contul său de Twitter.