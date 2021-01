SUA: Un bărbat a trăit nedetectat timp de 3 luni într-o zonă securizată a aeroportului internațional O'Hare din Chicago

Aditya Singh, în vârstă de 36 de ani, a fost arestat sâmbătă după ce angajații unei linii aeriene i-au cerut actele de identificare. Bărbatul a arătat înspre un ecuson dar aceasta aparținea unui manager de operații care a declarat-o pierdută în luna octombrie.Polițiștii afirmă că Singh a sosit în Chicago în 19 octombrie la bordul unui zbor sosit din Los Angeles.Acesta ar fi găsit ecusonul în aeroport și i-ar fi fost „frică să meargă acasă din cauza Covid”, a declarat procurorul Kathleen Hagerty pentru Chicago Tribune.Singh a declarat că a reușit să trăiască în această perioadă din mila altor pasageri.„Deci dacă am înțeles bine, îmi spuneți că o persoană neautorizată, care nu a fost angajată a aeroportului, ar fi trăit într-o zonă securizată a terminalului aeroportului O'hare din 19 octombrie până în 16 ianuarie și nu a fost depistată? Vreau să te înțeleg corect”, l-a întrebat judecătoarea Susana Ortiz pe procurorul de caz.Singh locuiește într-o suburbie a orașului Los Angeles și nu are antecedente penale, potrivit avocatului pe care acesta l-a primit din oficiu, nefiind încă clar de ce bărbatul a zburat la Chicago.Bărbatul a fost acuzat de încălcare a proprietății federale și i s-a stabilit o cauțiune de 1.000 de dolari.„Curtea găsește aceste fapte și circumstanțe destul de șocante ținând cont de perioada de timp în care s-ar fi întâmplat”, a declarat judecătoarea OrtizDepartamentul de Aviație din Chicago, care este responsabil de aeroporturile din oraș, a afirmat într-un comunicat că:„Deși acest incident este investigat în continuare, am reușit să stabilim că acest domn nu a reprezentat un risc pentru securitatea aeroportului sau pentru călători”.