Va cădea regatul britanic? Dispariția unuia dintre corbii regali a reînviat o legendă din secolul XVII

Dispariția Merlinei din castelul medieval aflat în centrul Londrei a fost descoperită în urmă cu câteva săptămâni în momentul în care toți corbii regali au fost puși la culcare, potrivit Sky News Îngrijitorul regal al corbilor de la Turn, Cristopher Skaife, a declarat pentru BBC Radio că „Merlina este un corb cu spirit liber despre care se știe că a părăsit incintele Turnului de numeroase ori. Sunt prietenul ei și în mod normal ea se întoarce la noi, dar de data aceasta nu a făcut-o. Mă tem că nu mai este cu noi”.În cazul în care Merlina a murit asta ar însemna că doar șapte corbi vor rămâne la Turnul Londrei iar legenda spune că dacă numărul lor scade sub șase, Turnul se va prăbuși și regatul va fi cuprins de dezastru, potrivit The Independent „Avem șapte corbi aici la Turnul Londrei, șase prin decret regal și, bineînțeles, mai am încă unul de rezervă, așa că suntem în regulă în acest moment”, a precizat Skaife.Deși istoricii nu sunt siguri de unde a pornit legenda despre corbii regali, unii afirmă că aceasta provine din timpul domniei regelui Carol al II-lea despre care se crede că a spus că aceștia trebuie protejați după ce a fost avertizat că Turnul și Coroana vor cădea dacă aceștia vor dispărea, potrivit NBC News Alții spun că legenda a intrat în folclorul popular după ce regele Carol al II-lea a refuzat să înlăture corbii la cererea Astronomului Regal John Flamsteed după ce acesta s-a plâns că păsările îi blochează observația stelelor, relatează The Guardian Cei șase corbi regali rămași încă la Turn și cel de rezervă înseamnă însă că regatul britanic nu va cădea deocamdată.