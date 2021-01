Cel mai mare proprietar de terenuri agricole din Statele Unite este acum Bill Gates

Bill Gates, al patrulea cel mai bogat om din lume și auto-descris ca „tocilar”, cunoscut mai degrabă pentru talentul său timpuriu ca programator decât pentru dragostea de peisaje naturale, a strâns în tăcere 98.000 de hectare de terenuri agricole pretutindeni în SUA – suficient cât să-l facă cel mai mare proprietar privat în domeniu, conform revistei Forbes.

După ani de rapoarte că achiziționa teren agricol în state ca Florida și Washington, „The Land Report” informează că Bill Gates, care are o avere netă de 121 de miliarde de dolari conform lui „Forbes”, și-a constituit un portofoliu imens în nu mai puțin de 18 state. Cele mai mari dețineri le are în Louisiana (28.000 ha), Arkansas (19.500 ha) și Nebraska (8.000 ha). Pe lângă acestea, mai are 10.500 ha de terenuri periferice în vestul orașului Phoenix, Arizona, pe care se află noi suburbii în dezvoltare.

Conform cercetărilor lui „The Land Report”, pământurile sunt deținute direct și prin entități terțe precum Cascade Investments, vehiculul pentru investiții al lui Gates. Alte investiții ale lui Cascade sunt compania pentru siguranța alimentară Ecolab, dealerul de mașini utilizate Vroom și Canadian National Railway.

În timp ce poate părea surprinzător că un miliardar tech este și cel mai mare proprietar de teren agricol din țară, acesata nu este singura incursiune a lui Gates în agricultură. În 2008, Bill and Melinda Gates Foundation a anunțat granturi de 306 milioane de dolari pentru promovarea agriculturii durabile de mare randament printre micii fermieri din Africa subsahariană și Asia de sud. Fundația a mai investit ulterior în dezvoltarea și extinderea „super-recoltelor” rezistente la schimbarea climei și în vaci de lapte de mare productivitate. Anul trecut, fundația a anunțat Gates AgOne, o organizație nonprofit care să continue aceste eforturi.

Nu se cunoaște în totalitate cum sunt utilizate terenurile agricole ale lui Gates, sau dacă există suprafețe păstrate în conservare. (Cascade nu a răspuns întrebărilor de la „Forbes”). Dar există indicii că pământul ar putea fi utilizat într-un mod conform cu valorile fundației. Cottonwood Ag Management, o subsidiară a lui Cascade, este membru în Leading Harvest, organizație nonprofit care promovează standardele agriculturii durabile care urmăresc protecția recoltelor, solului și resurselor de apă.

Gates nu este singurul miliardar din lista lui „The Land Report” cu marii proprietari de teren agricol. Cofondatorii lui Wonderful Company, Stewart și Linda Resnick (avere netă: 7,1 miliarde) sunt pe locul al treilea cu 77.000 ha. Acolo produc bunuri pentru brandurile lor ca POM Wonderful, Wonderful Pistachios și mandarine Wonderful Halos.

Dacă Gates este cel mai mare deținător de teren agricol, el nu este în niciun caz cel mai mare proprietar de pământ. În Topul 100 al proprietarilor americani de pământ, „The Land Report” dă primul loc lui John Malone, președintele de la Liberty Media, care deține 890.000 ha de ferme de animale și păduri. Ted Turner, fondatorul CNN, este pe al treilea loc cu 800.000 ha de ferme de animale. Și Jeff Bezos de la Amazon investește pe scară mare în pământ, figurând pe locul al 25-lea cu 170.000 ha în vestul Texasului.