VIDEO Trump spune că doar Isus Hristos este mai faimos decât el

”Cineva mi-a spus zilele trecute: ești cea mai faimoasă persoană din lume de departe. Eu am spus: Nu, nu sunt... Persoana a zi: Cine e mai faimos? Am spus: Isus Hristos”, a povestit Trump, în uralele mulțimii de suporteri.

”Nu îmi asum riscuri...”, a adăugat Trump.

"Someone said to me the other day, 'you're the most famous person in the world by far.' I said, 'no I'm not' ... they said, 'who's more famous?' I said, 'Jesus Christ'" -- Trump pic.twitter.com/KaGTYIHdxO