Indonezia: Cel puțin 35 de morți și sute de răniți, după un cutremur puternic VIDEO UPDATE

Este al doilea cutremur care are loc în ultimele 24 de ore. Epicentrul cutremurului care s-a produs la ora 1.28 a.m (ora locală) a fost la 6 km nord-est de orașul Majene, la o adâncime de 10 km, potrivit agenției de meteorologie din Indonezia.Peste 637 de oameni au fost răniți, iar în jur de 10.000 de locuitori au fost evacuați ulterior, în condițiile în care zeci de case au fost distruse și s-au înregistrat alunecări de teren, potrivit The Guardian.