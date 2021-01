VIDEO Podcastul unui preot despre Biblie, numărul 1 în SUA

Deși nu sunt noi, podcast-urile religioase au reprezentat până acum doar o nișă în acest univers în dezvoltare rapidă.









Vocea „Bibliei într-un an” este carismaticul părinte Mike Schmitz, un actor de 40 de ani de la Hollywood, cel mai cunoscut pentru videoclipurile sale de pe canalul YouTube „Ascension Presents”, care are 471.000 de abonați.Podcastul, care va avea 365 de episoade, încărcat ultima dată pe 31 decembrie, este o lectură completă a Bibliei revizuită. Povestea este reorientată în jurul a 14 cărți din Biblie, ceea ce îi conferă o mai mare coerență narativă.Celelalte cărți (Biblia are 73 în această versiune catolică) sunt inserate în timpul lecturii.Lauren Joyce, potrivit purtătoarei de cuvânt a Ascension, o companie catolică de publicare și materiale educaționale, „Biblia într-un an” a depășit recordul de descărcări la podcasturi la doar 48 de ore după ce a fost difuzat pe 1 ianuarie.„Se umple o gol”, a spus Lauren Joyce despre program, care în prezent concurează podcasturi precum „The Daily” din New York Times sau „The Joe Rogan Experience”.Capelan al Universității din Minnesota din campusul Duluth, părintele Schmitz a avut ideea podcast-ului primăvara trecută, în mijlocul primului val al Covid-19.Pentru Lauren Joyce, succesul „Bibliei într-un an” se explică în special prin pandemie și capacitatea uneori limitată de primire a lăcașurilor de cult.Mulți oameni în vârstă, în special, „nu pot merge la biserică din cauza virusului”, a spus ea.Organizarea podcastului în jurul celor 14 cărți oferă, de asemenea, un punct de abordare mai accesibil pentru persoanele interesate de Biblie, dar care până acum au fost „intimidate” de Vechiul și Noul Testament, potrivit Lauren Joyce.