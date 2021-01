Vânzarea cetățeniei bulgare pentru investiții - o înșelătorie fără investiții

Vânzarea de pașapoarte bulgărești pentru investiții s-a dovedit a fi o schemă superficială pentru câștigarea de comisioane și eludarea normelor europene. Așa-numitele „pașapoarte de aur” bulgărești nu au adus practic nicio investiție în Bulgaria, potrivit unei investigații a Mediapool , bazată pe numeroase interpelări adresate autorităților în temeiul Legii privind accesul la informațiile publice, citează Rador.Investiții s-ar putea să nu avem, dar schema vicioasă ar putea aduce Bulgariei proceduri penale din partea Comisiei Europene, pentru care autoritățile de la Sofia au fost deja avertizate.Până în prezent, 98 de străini au obținut cetățenia bulgară după ce au declarat „investiții” de cel puțin 2 milioane de leva în Bulgaria. Problema este că 78 dintre ei nu au făcut niciun fel de investiții. Ei au cumpărat titluri de stat, adică datorii de stat.Mulți dintre acești „investitori” au vândut titlurile după ce și-au primit pașapoartele. Și mai frapant este că alți șase străini au obținut acte bulgărești după ce au depus bani într-un cont bancar înregistrat în Bulgaria. Ei nu au cumpărat nimic. După ce și-au primit pașapoartele, li s-a dat posibilitatea să-și retragă banii și să locuiască în UE cu pașaport bulgăresc.Datele arată că 86% dintre toți cei care au primit pașaport bulgăresc în schimbul investițiilor făcute nu au făcut nicio investiție. În acest context, GERB și formațiunea Patrioții Uniți continuă să susțină schema pentru vânzarea cetățeniei bulgare - susțin că Bulgaria nu ar trebui privată de această oportunitate de a atrage investitori importanți. Investigația Mediapool arată că investitorii reali din Bulgaria nu sunt interesați de această schemă. Refuzul autorităților bulgare de a opri vânzarea cetățeniei în schimbul titlurilor de stat pare a fi o încercare de a permite tuturor celor din schemă să își obțină pașapoartele promise și să obțină prin ele acces în întreaga Uniune Europeană. De la jumătatea lunii decembrie 2020, Ministerul Justiției de la Sofia procesează alte 20 de cereri de achiziție de cetățenie bulgară de către persoanele care au cumpărat titluri de stat. Autoritățile bulgare au întârziat deja cu un an și jumătate adoptarea amendamentelor la Legea cetățeniei bulgare, care ar face inutile astfel de cereri. Acest lucru ridică serioase suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel.Modificările legii au fost pregătite de Ministerul Justiției în primăvara anului 2019. După aceea, au stat jumătate de an în Consiliul de Miniștri, care le-a înaintat Parlamentului, în decembrie 2019. După aceea, au rămas încă un an fără a se face nimic, pentru a fi adoptate în prima lectură în decembrie anul trecut și din nou au fost abandonate.Investigația Mediapool arată că societatea bulgară nu are niciun beneficiu din „pașapoartele de aur”. Intermediarii de investiții și băncile prin care se cumpără titlurile de stat au beneficii din această schemă, deoarece își primesc comisioanele și până la urmă totul este legal. Conform datelor neoficiale ale Mediapool, este vorba de două bănci bulgare și un intermediar de investiții, care deservesc în principal schema. În același timp, Bulgaria este amenințată cu proceduri penale de către Comisia Europeană pentru această schemă. Bulgaria este una dintre cele trei țări din UE care își vinde cetățenia, în ciuda solicitărilor repetate din partea Comisiei Europene și a Parlamentului European de a pune capăt acestei practici. Celelalte două țări sunt Malta și Cipru, împotriva cărora au fost deja inițiate proceduri penale pentru încălcarea legislației UE. Parlamentul European pregătește în prezent un nou raport legislativ privind practicile de acordare a cetățeniei în schimbul investițiilor în UE, iar europarlamentarul bulgar Elena Yonceva este raportorul pentru Grupul socialiștilor. În 2019, Agenția de Stat pentru Securitate Națională (DANS) de la Sofia a inspectat fondurile investite în țară de deținătorii „pașapoartelor de aur”. Urmare a acestei verificări, DANS a cerut retragerea cetățeniei mai multor persoane - un rus, trei egipteni, un pakistanez și un iordanian.În urmă cu doi ani, operațiunea în care a fost arestat șeful Agenției de Stat pentru Bulgarii din Străinătate, Petăr Haralampiev (apropiat al VMRO), a concentrat atenția publicului asupra corupției în acordarea cetățeniei. Haralampiev a fost responsabil de acordarea certificatelor ce atestau originea bulgară a persoanelor care solicitau cetățenia pe această bază. Cu toate acestea, interesul UE este concentrat în principal pe vânzarea cetățeniei în schimbul unor investiții, așa-numitele „pașapoarte de aur”.Investigația Mediapool a arătat că Bulgaria are și un alt mecanism de acordare a cetățeniei, care este și mai netransparent și prezintă un risc mai mare de corupție. Este vorba despre acordarea cetățeniei pentru „merite speciale”, care în final poate fi doar un „serviciu de aur” al unui ministru către un străin. În legislația bulgară nu sunt stipulate criterii clare când există „merite speciale” vizavi de țară și străinul merită cetățenia. Acest lucru deschide larg ușa corupției și tranzacționării influenței. Se pare că serviciile speciale pot fi și investițiile făcute în țară, ceea ce dublează de fapt procedura pentru „pașapoartele de aur”. În ultimii zece ani, miniștrii au propus în total ca 236 de străini să obțină cetățenia bulgară, deoarece aveau merite speciale pentru Bulgaria. 142 dintre ei și-au primit în cele din urmă pașapoartele bulgărești după ce a fost emis un decret prezidențial.Informațiile furnizate de Mediapool arată că cei care au fost naturalizați pentru merite deosebite în ultimii zece ani sunt în principal sportivi. Au luat cetățenia pentru rezultate și realizări deosebite în următoarele sporturi: fotbal; baschet; volei; badminton; biatlon; box; lupta; taekwondo; karate; ridicare de greutăți; pentatlon modern; motociclism; tenis; tenis de masa; golf; schi; patinaj artistic; echitație; dansuri sportive; TIR cu arcul; gimnastică ritmică și canotaj. Cine știe de ce autoritățile țin la secret numele acestor „mari” sportivi care au făcut Bulgaria faimoasă în întreaga lume. Cu toate acestea, unii dintre ei se laudă cu noile lor acte. În 2018, portarul echipei Ludogoreț (Razgrad) Renan s-a lăudat cu pașaportul său bulgăresc. El nu a ascuns faptul că pentru el era important să aibă acest document pentru a putea lucra în Europa. Renan este brazilian.Există, de asemenea, străini care au luat cetățenia pentru merite deosebite în domeniul științei și culturii. Și anume: păstrarea și popularizarea patrimoniului cultural-istoric și bisericesc bulgar; conservarea și promovarea culturii și artei bulgare în străinătate; merite pentru extinderea legăturilor culturale, economice și educaționale dintre Bulgaria și Coreea; construirea și restaurarea monumentelor istorice și a obiectivelor bisericești din Bulgaria; merite în domeniul științei - rezultate obținute în competiții și olimpiade; merite în domeniul traducerii profesionale din bulgară; contribuții în domeniul muzicii populare bulgare, cântat și operă, precum și contribuții la producția de filme. De asemenea, s-a primit pașaport pentru merite deosebite în domeniul social, economic și tehnologic. Este curios faptul că astfel s-a dat cetățenie unor persoane implicate în comerțul și distribuția de combustibili de înaltă calitate.