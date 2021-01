”Nu merg nici 10 metri fără mașina blindată”. Ce spune procurorul care conduce noul ”maxiprocesso”, contra temutei 'Ndrangheta

Un nou ”maxiprocesso”

Mai puternică decât Cosa Nostra

355 de acuzați, 900 de martori și 400 de avocați

Procesul este interpretat și ca o demonstraţie de forţă a statului în mijlocul teritoriului 'Ndrangheta, care controlează fluxul de cocaină în toată Europa.





În total, 355 de acuzaţi - printre care şi lideri politici, funcţionari, poliţişti şi oameni de afaceri -, 900 de martori şi 400 de avocaţi vor fi audiaţi într-o incintă amenajată special pentru a găzdui acest proces neobişnuit, cel mai mare din ultimele trei decenii, în inima Calabriei, cea mai săracă regiune italiană, cangrenată de mafie.





58 de martori ai acuzării au acceptat să spargă omerta, legea tăcerii, pentru a dezvălui secretele clanului Mancuso şi ale asociaţilor acestuia.

În cursul unei recente audieri preliminare, a fost nevoie de nu mai puţin de trei ore pentru a citi numele acuzaţilor. Printre aceştia se numără şi "naşul" Luigi Mancuso, care a mai stat deja aproape 20 de ani în închisoare, dar şi alte câteva zeci de şefi mafioţi cu porecle demne de un film de Hollywood: "Lupul", "Grăsuţul", "Blondul" sau "Iedul".

Calabria, călcâiul ”cizmei” italiene, este teritoriul de unde 'Ndrangheta administrează imperiul ei infracțional cu afaceri de miliarde, controlând o bună parte din traficul european cu cocaină și spălând mari sume de bani printr-o rețea de firme paravan.Miercuri, Gratteri a lansat unul dintre cele mai ambițioase asalturi ale justiției contra grupării, odată cu cel mai mare proces împotriva mafiei din ultimii 30 de ani, 355 de gangsteri și de acoliți de-ai lor fiind acuzați de diferite infracțiuni.”Procesul este considerat ca un fel de eliberare a Calabriei, un punct de cotitură care ar trebui să permită oamenilor să recâștige o libertate pe care nu o mai au de mulți ani”, a spus Gratteri pentru Reuters.Procesul de acum amintește de așa-numitul ”maxiprocesso” in anii ’80 care a slăbit enorm celebra Cosa Nostra siciliană.Mafia siciliană a asasinat, în 1992, doi dintre procurorii principali din acel caz, Giovanni Falcone și Paolo Borsellino, ca răzbunare pentru faptul că sute de gangsteri au ajuns în spatele gratiilor.Gratteri, 62 de ani, are escortă armată încă din 1989, când a început investigarea 'Ndrangheta, dar acum este și mai precaut, pentru că miza este tot mai mare. ”Sunt mult mai atent acum. Nu merg nici 10 metri fără mașina mea blindată”, a spus el.”N-am mai fost la un restaurant de peste 20 de ani, iar la cinema de peste 30. Tot timpul sunt protejat. Mănânc în birou. Casa mea este, practic, un buncăr. Am o echipă bună de gărzi de corp”, a declarat Gratteri.Totuși, nici o protecție nu l-ar salva de magnitudinea exploziilor care i-au ucis pe Falcone și Borsellino, dar Gratteri spune că nu lasă gândul acesta să-l neliniștească.”Sunt obișnuit să gestionez frica. Privești moartea în față, o înțelegi rațional, altfel nu poți să faci slujba asta pentru atâția ani”.'Ndrangheta a prosperat enorm după ce Cosa Nostra s-a clătinat după ”maxiprocesso”, iar procurorii spun că acum este cea mai puternică grupare mafiotă din Italia, zdrobindu-i fără milă pe cei care îi stau în cale.De exemplu, poliția a spus săptămâna trecută că o fermieră ce a dispărut în 2016 a fost ucisă și dată drept mâncare la porci după ce a refuzat să-și vândă pământul către unul din șefii 'Ndrangheta.La procesul gangsterilor din Calabria urmează să fie arătat că gruparea mafiotă a recrutat o adevărată armată de funcționari, avocați, contabili, politicieni și grefieri pentru desfășurarea operațiunilor sale infracționale.”Mafiile se schimbă și evoluează odată cu restul societății. Au ajuns să semene tot mai mult cu noi”, a explicat Gratteri, adăugând că 'Ndrangheta și-a înfipt rădăcinile și în nordul bogat al Italiei, în mare parte din Europa, dar și în Canada, Statele Unite și chiar și în Australia.Gratteri admite că procesul ce începe miercuri și care va dura probabil cel puțin un an, nu va distruge imperiul infracțional, dar speră că va fi un pas important spre dispariția sa prin încurajarea victimelor să facă un pas în față și să-i denunțe pe mafioți.”Voi deschide cale către și mai multe procese și vom putea intra și mai adânc în interiorul grupării. Vreau ca oamenii să creadă în noi și să înceapă să colaboreze și să aibă mai multă încredere în noi”, a încheiat procurorul.