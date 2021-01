Tenișii și vicepreședinția. Kamala Harris, fotografiată ”prea relaxată” pe prima pagină a revistei Vogue? Anna Wintour se apără

O fotografie a Kamalei Harris îmbrăcată casual, în teniși, pe coperta revistei Vogue este lipsită de respect față de prima femeie de culoare aleasă vicepreședintele Statelor Unite? Controversa a forțat-o pe puternica șefă a revistei, Anna Wintour, să dea asigurări marți că nu a vrut să diminueze importanța „victoriei sale incredibile”, relatează AFP.

Polemica a început duminică pe rețelele de socializare, după ce revista a publicat coperta pentru numărul său din februarie.

Unii au susținut inițial că fața vicepreședintei alese a fost „albită”, înainte ca controversa să se intensifice pentru a se concentra pe alegerea acelei fotografii „relaxate” pentru coperta ediției tipărite a revistei.

Fotografia, care arată viitorul vicepreședinte în fața unor perdele roz și verzi - în culorile prestigioasei asociații studențești din care aparținea - a fost făcută ca parte a unei serii produse de fotograful de culoare Tyler Mitchell - care a avut a realizat prima pagină a Vogue în 2018 cu portrete ale lui Beyoncé.

A fost aleasă în detrimentul altei fotografii a ei, mai formală, unde viitoarea vicepreședintă își încrucișează brațele, într-un costum în două piese, cu acou și pantalon de culoare albastru deschis.

Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star!



Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk