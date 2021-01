Covid-19: Trei parlamentari americani infectați, după violența de la Capitoliu

Haos in Washington 9

Un al treilea parlamentar democrat a anunțat marți că are Covid-19 după ce a fost adăpostit într-o cameră cu alți parlamentari care au refuzat să poarte o mască în timpul asaltului asupra Capitoliului, potrivit AFP.„Din păcate, am primit un rezultat pozitiv la testul Covid-19”, a dezvăluit pe Twitter democratul ales în Camera Reprezentanților, Brad Schneider.„Miercurea trecută, după ce am scăpat de o mulțime agresivă, incitată să atace Capitoliul și pe ocupanții săi de către președintele Statelor Unite, a trebuit să petrec câteva ore într-un loc sigur, dar limitat, cu alți zeci de membri ai Congresului”, a spus el.„Mai mulți republicani din cameră au refuzat categoric să poarte o mască”, spune el.Alți doi deputați democrați, Pramila Jayapal și Bonnie Watson Coleman, care erau închiși în aceeași cameră din Congres, au aflat luni că sunt pozitivi la Covid-19.„Mulți republicani au persistat să refuze să ia măsuri minime de precauție împotriva Covid-19 și să poarte o mască simplă într-o cameră supraaglomerată în mijlocul unei pandemii, provocând un eveniment super-propagator pe lângă un atac de terorism intern”, a spus Jaypal care s-a plasat voluntar în carantină.„Timpul petrecut în cameră a fost de câteva ore și mai mulți republicani nu numai că au refuzat să poarte o mască, dar și-au bătut joc de colegii și personalul care le-a oferit”, a spus ea într-un comunicat. Pentru ea, acești deputați au dat dovadă de „prostie egoistă”.Bonnie Watson Coleman, în vârstă de 75 de ani, crede, de asemenea, că a fost expusă în timpul "securității din clădirea Capitolului din cauza revoltelor insurgenților".Medicul congresului Brian Monahan i-a avertizat pe oficiali în acest weekend că este posibil să fi fost expuși la virus în timpul adăpostirii lor.Un reprezentant republican, Jake LaTurner, anunțase că rezultatul la testul său de Covid a fost pozitiv, chiar după evenimentele de miercuri.Statele Unite sunt țara cea mai afectată de pandemia Covid-19, cu peste 377.000 de decese.