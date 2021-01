VIDEO Vameșii olandezi le confiscă șoferilor britanici sandvișurile cu șuncă

Vameșii /.../ pot fi văzuți explicându-le unor șoferi surprinși din automobile sau camioane că după Brexit „nu mai aveți voie să aduceți anumite alimente în Europa, cum ar fi carne, fructe, legume, pește, chestii de genul ăsta”.

Unui șofer nedumerit care avea mai multe sandvișuri învelite în folie de aluminiu și care întrebase dacă ar putea măcar să predea carnea și să păstreze doar pâinea, un vameș i-a răspuns: „Nu, totul se confiscă. Bine ați venit în Brexit, domnule, îmi pare rău”. /.../

Next time people tell you there's no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB