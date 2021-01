Un fost şef al Pentagonului îi recomandă lui Joe Biden să renunţe la controlul exclusiv al codurilor nucleare

Într-un editorial publicat de cotidianul Politico, Perry - care a condus Pentagonul între 1994 şi 1997, în timpul mandatului preşedintelui Bill Clinton - a remarcat că Donald Trump, acuzat că a încurajat violenţele comise miercuri la Capitoliu, „încă are degetul pe butonul nuclear”.''Este timpul să li se retragă 'mingea de fotbal' nucleară acestui preşedinte şi tuturor preşedinţilor care îi vor succeda. Acest lucru nu mai este necesar şi însăşi existenţa sa reprezintă un pericol pentru securitatea noastră naţională'', a subliniat el.Preşedintele SUA este însoţit în toate circumstanţele de către un consilier militar care transportă o servietă, supranumită 'mingea de fotbal' nucleară, care conţine toate elementele necesare unei lovituri nucleare.William Perry a reamintit că, odată cu alegerea sa, preşedintele SUA ''obţine dreptul absolut de a lansa un război mondial''. ''El nu are nevoie de încă o opinie. Secretarul apărării nu are un cuvânt de zis. Congresul nu joacă niciun rol'', a explicat el.