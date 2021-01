Cele mai bune 10 ţări din lume în care să lucrezi de acasă în 2021 Costul de trai ieftin din România și costurile de bandă largă o plasează pe locul 3/

Marele Nord Alb este pe primul loc în liga mondială a destinațiilor pentru așa-numiții nomazi digitali, care au reușit să adopte tendința către munca la distanță cu normă întreagă, accelerată de pandemie.Cămin al unuia dintre cele mai mari hub-uri tehnologice din lume, în timp ce Google și Mastercard doresc să deschidă noi birouri, (Canada) are reputația uneia dintre cele mai prietenoase țări din lume, cu 21,3% din populația sa formată din migranți și un clasament general în „indicele fericirii mondiale” de 7,23.Angajaţii britanici care speră să fugă la soare pot fi ușor dezamăgiți să afle că Marea Britanie se află pe locul 2, în principal datorită faptului că atrage europenii și are un preț mediu pentru un apartament mic.Costul de trai ieftin din România și costurile de bandă largă o plasează pe locul 3, graţie şi influenței sale crescânde de centru tehnologic pentru Europa Centrală și de Est. Cei care caută destinații mai îndepărtate pot investiga oportunitățile din Noua Zeelandă, care ocupă locul 14, chiar înainte de Singapore.Thailanda este pe locul 18, Chile pe locul 28 și Brazilia, un loc ieftin, pe locul 35. Cercetarea a fost realizată de Circleloop, care a afirmat: „În acest an, viața profesională a tuturor a fost dată peste cap, marea majoritate lucrează acum de acasă în viitorul previzibil. Dar cine a spus că munca de acasă trebuie să însemne că te afli în țara ta de origine? Creșterea nevoii de a lucra de acasă a determinat o serie de țări să introducă vize de sezon de lucru, pentru a încuraja oamenii să vină în ele, pentru a explora lumea, în timp ce sunt se pot conecta în continuare la locul de muncă”.