Presa internațională despre atacul asupra Capitoliului: „Trump își termină mandatul în șanț” / „Ziua rușinii pentru democrația americană” / „Terorism intern”

Rușine și haos

Narcisism

„Capitoliul sub asediu - susținătorii lui Trump invadează inima democrației americane”, titrează The Times of London, publicația relatând în care democrații și republicanii, întruniți în sesiune comună a Congresului pentru a confirma alegerea lui Joe Biden, „și-au pus măști de gaz” și s-au ascuns în birouri.„Democrația sub asediu”: Daily Telegraph descrie „scene fără precedent la Washington” cu „mulțimi de susținători ai lui Trump” care invadează templul democrației americane.Pentru The Guardian, violențele de miercuri constituie „cea mai importantă provocare a sistemului democratic american de după Războiul Civil”.Pentru cotidianul spaniol El Pais, „Donald Trump a încurajat ieri haosul care a avut loc la Washington, în timp ce Congresul se pregătea să-l confirme pe Joe Biden drept următorul președinte al Statelor Unite”.„Rușine” și „haos” sunt cuvintele care apar în mod repetat în principalele ziare germane.„Ziua rușinii pentru democrația americană”, titrează Die Welt, notând că „America a avut prima tentativă violentă de lovitură de stat”, iar „președintele, minciunile sale și un partid republican nevertebrat sunt responsabili politic”.Süddeutsche Zeitung vorbește la rândul său despre „rușinea de la Washington” într-un articol intitulat „Lovitura de nebunie”.Cotidianul italian La Repubblica face o paralelă între asaltarea Congresului și venirea la putere a lui Mussolini în anii 1920:„America, întreaga Americă, a trăit cu groază în direct la televizor echivalentul unui marș asupra Romei la Washington, invazia Capitolului, atacul asupra sacralității democrației sale”.La Corriere della Serra face o analiză asupra „Băieților Mândri” (Proud Boys): „extremiști de dreapta, dar și femei și tineri. Chemați direct de Trump care încearcă apoi la televizor să domolească tensiunea: 'Suntem partidul legii și comandă'. Dar prea târziu".„Trump: strategia haosului”, titrează cotidianul francez Liberation, subliniind ideea într-un editorial intitulat „Trump dă foc Washingtonului”.„Asaltul lui Donald Trump asupra democrației americane a luat miercuri o întorsătură pe cât de concretă, pe atât de simbolică, când unii dintre susținătorii săi, încurajați de discursul lui, au reușit să forțeze intrarea în Capitoliu”.Le Figaro scrie că Trump ar fi putut rămâne în istorie ca „un președinte al poporului, cu un istoric puternic contestat dar nu nesemnificativ. În schimb, după ce narcisismul său i-a întrecut toată demnitatea, el abuzează de instituții, călcă în picioare democrația, își divizează partidul și își termină președinția în șanț”.Presa braziliană este la fel de acidă, O Globo titrând că „Statele Unite decad la nivelul republicilor latino-americane”.Folha scrie că „susținătorii lui Trump seamănă ironic cu sovieticii lui Eisenstein ”, notând că „imaginile manifestanților de pe treptele Capitoliului amintesc de filmul din 1927 care celebrează Revoluția Rusă".„Ținta era Capitoliul, nu Turnurile Gemene, dar este tot terorism”, acuză Estadao: „Terorism intern, împotriva Capitoliului, și alimentat chiar de președintele Donald Trump”.