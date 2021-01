Mass-media americană ultraconservatoare încearcă să justifice atacarea Congresului: „Dacă furaţi alegerile, veţi avea mulţi oameni furioşi”

„Esenţialul a ceea ce am văzut astăzi era magnific”: Ben Bergquam, reporterul unui mic post online, Real America's Voice, a făcut miercuri, în faţa clădirii Capitoliului, un bilanţ cu totul diferit decât majoritatea observatorilor.Noii actori ultraconservatori ai informaţiei televizate, care încearcă să preia părţi din piaţa postului Fox News, au încercat cu regularitate să-i disocieze pe susţinătorii lui Donald Trump de haosul survenit în Congres.Pe de o parte, „o mare majoritate de manifestanţi paşnici”, potrivit lui Ben Bergquam, şi, pe de altă parte, „un mic grup de elemente perturbatoare”, după cum l-a descris Chris Salcedo, unul dintre prezentatorii de la postul Newsmax, către care s-au orientat numeroşi republicani după alegerile prezidenţiale.De la Newsmax la Real America's Voice, trecând prin One America News Network (OAN), pe care Donald Trump l-a recomandat de mai multe ori în ultimele săptămâni, toate aceste mass-media au denunţat, fără niciun element în sprijinul afirmaţiilor lor, presupusa infiltrare a unor grupuscule ale extremei stângi.„Cred că a fost vorba de o Antifa sub acoperire”, a explicat Gina Lpudon, prezentatoare la Real America's Voice, cu privire la insurgenţii pe care i-a văzut pe coridoarele Congresului.Termenul „Antifa”, provenit din prescurtarea denumirii Acţiunea antifascistă, vine de la grupări socialiste italiene, iar apoi germane care au încercat să reziste ascensiunii lui Benito Mussolini şi Adolf Hitler în anii 1920 şi 1930.În SUA, militanţii fac campanie pe teme de justiţie socială.„Nu ştiam nici măcar cine era de partea cealaltă a acestor uşi”, printre răzvrătiţi, a spus congresmanul republican Pat Fallon la Newsmax.Denunţând violenţele comise în incinta Parlamentului american, Greg Kelly, de la Newsmax, a considerat ca fiind logice evenimentele de miercuri, care au şocat cu toate acestea o lume întreagă.„Dacă furaţi alegerile, veţi avea mulţi oameni furioşi”, a explicat el, reluând acuzaţiile nefondate ale taberei lui Trump.La porţile Congresului, manifestanţii au „împins, au frecat, dar cam atât”, a relativizat Kevin Corke, reporter la Fox News, cu privire la ceea ce mai mulţi lideri străini au calificat drept atingere la adresa democraţiei.„Toate acestea se întâmplă pentru că oamenii au decis să reprime atât de dur populaţia, încât lucrurile au explodat”, a declarat prezentatorul vedetă de la Fox News, Tucker Carlson, atacând în mod evident alţi oameni decât preşedintele, însă fără a-i numi.„Nu am văzut niciodată până acum un guvern care să se opună patrioţilor”, a criticat Gina Loudon, evocând confruntările dintre susţinătorii lui Donald Trump şi forţele de ordine.Chiar dacă a denunţat la rândul său orice formă de violenţă, altă vedetă de la Fox News, Sean Hannity, a denunţat, la fel ca alţi comentatori conservatori, o abordare tendenţioasă a marilor mass-media.„Ei vor să spună că toţi susţinătorii lui Trump sunt violenţi”, s-a revoltat Grant Stinchfield, la Newsmax. „Mi-ar fi plăcut ca ei să denunţe faptul că atâtea oraşe au fost distruse” în timpul manifestaţiilor din primăvară împotriva rasismului.În niciun moment nu s-a pus problema unei eventuale responsabilităţi a lui Donald Trump, care după alegeri îi incită pe susţinătorii săi să conteste, până dincolo de legalitate, rezultatele scrutinului.Toţi, cu Sean Hannity în frunte, au scos în faţă mai degrabă apelurile la calm ale preşedintelui pe Twitter, lansate după ce a lăsat situaţia să degenereze, notează AFP.Pentru Eric Greitens de la Real America's Voice, perturbarea forţată şi chiar temporară a dezbaterilor Congresului, miercuri, „îi lasă preşedintelui câteva zile pentru a demonstra că a existat fraudă”.