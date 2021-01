Congresul american a fost evacuat doar de trei ori în istoria recentă a SUA. Prima dată a fost la 11 septembrie 2001

„A fost o agitație nebună, oamenii fugeau din clădirea Capitoliului. Am văzut angajați tineri, l-am văzut până și pe senatorul Robert C. Byrd (în vârstă de 83 de ani la momentul respectiv) cărând câteva cărți și având dificultăți în a grăbi pasul dar fiind evacuat oricum”.

Aproape toți americanii își amintesc ce făceau când au aflat de atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 Pe Dealul Capitoliului întâlnirile din cursul dimineții au fost întrerupte de o alertă care avertiza cu privire la o situație de urgență din New York.Informațiile inițiale neclare, despre un avion care ar fi intrat în primul turn al World Trade Center, deveneau tot mai alarmante cu fiecare minut care trecea.Angajații Congresului, reprezentanții și senatorii și-au dat în curând seama că ar putea fi la rândul lor ținte, potrivit Time Fostul senator democrat Tom Daschle a relatat că:Atacul din acea zi a activat un sistem secret cunoscut drept „continuitatea guvernului” menit să salveze conducerea Statelor Unite. 11 septembrie 2001 a fost prima dată când acesta a fost activat.Tot o premieră în istoria americană: elicoptere ale Forțelor Aeriene au aterizat pe peluza de vest a Congresului pentru a evacua liderii legislativului american. În câteva ore aceștia au ajuns într-un buncăr montan construit în timpul Războiului Rece.Puțin peste o lună o parte a scenelor aveau să se repete dar într-o manieră mai puțin dramatică. Congresul era din nou evacuat după o serie de atacuri cu antrax care au început la doar o săptămână după 11 septembrie.Atacurile au venit în două valuri. Inițial o serie de scrisori care conțineau antrax au fost trimise redacțiilor mai multor organizații media: ABC News, CBS News, New York Post, NBC News, toate din New York, și National Enquirer, cu sediul în Boca Raton, Florida.Alte două scrisori, datate 9 octombrie, au fost trimise lui Daschle, liderul senatorilor democrați la momentul respectiv și senatorului din Vermont Patrick Leahy.Scrisoarea adresată lui Daschle a fost deschisă de un ajutor al său în 15 octombrie și serviciul poștal al guvernului a fost închis.A doua scrisoare a fost descoperită nedeschisă după ce a fost trimisă la adresa greșită însă un angajat al poștei a contractat antrax după ce a manipulat-o și inhalat spori.La 17 octombrie Congresul era evacuat după ce 31 de persoane au fost testate pozitiv pentru expunere la o formă extrem de concentrată de antrax în Dealul Capitoliului, potrivit The Guardian În total 5 persoane și-au pierdut viața și alte 17 au fost rănite în urma atacurilor atribuite de către FBI lui Bruce Edwards Ivins , un cercetător de la laboratorul de bioapărare din Fort Detrick, Maryland, al guvernului american.Ivins s-a sinucis în 2008, la un an după ce a fost pus sub supraveghere de către FBI, înainte finalizarea anchetei.A treia oară în istoria recentă când Congresul american a fost evacuat a fost miercuri, 6 ianuarie 2021.