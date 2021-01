Kamala Harris îndeamnă și la încetarea asaltului asupra Capitoliului

Vicepreședinta aleasă a SUA, Kamala Harris, a spus miercuri că se alătură președintelui ales Joe Biden cerând încheierea asaltului asupra Capitoliului.

”Mă alături președintelui ales Joe Biden și apelului său de pune capăt asaltului asupra Capitoliului și a funcționarilor publici ai națiunii și, așa cum a spus el, ”pentru a permite ca munca democrației să meargă înainte””, a scris Kamala Harris pe Twitter redistribuind o postare a lui Joe Biden în care acesta sublinia că ”scenele haotice de la Capitoliu nu reprezintă cine suntem”.

I join President-elect @JoeBiden in calling for the assault on the Capitol and our nation’s public servants to end, and as he said, “allow the work of democracy to go forward.”