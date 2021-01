VIDEO Gaze lacrimogene la Capitoliul american după ce protestatarii au intrat în clădirea Congresului

Gaze lacrimogene au fost folosite în rotunda Capitoliului după intrarea protestatarilor pro-Trump au intrat în clădirea Congresului și oficialii au fost instruiți să ia măști de gaz, au declarat doi dintre ei pe Twitter, relatează AFP.

„Poliția ne-a cerut să luăm măști de gaz pentru că în Rotunda se trăgea cu gaze lacrimogene”, a scris reprezentantul democratic Jim Himes. „Ni s-a spus să ne întindem la pământ și să ne punem măștile de gaz”, a adăugat colegul său Dan Kildee.

Susținătorii lui Donald Trump au intrat în incinta Congresului, care a trebuit să întrerupă urgent o sesiune extraordinară menită să certifice victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale.

BIG BREAKING VIDEO: Footage of 'Shots fired’ inside the chamber; lawmakers blocking doors with furniture - some are hiding behind chairs.#DCProtests #USCapitol pic.twitter.com/0IHn2udpRQ