VIDEO Atac pe aeroportul din Aden la scurt timp după ce noul cabinet al Yemenului a aterizat cu avionul: Cel puțin 13 persoane au murit

Cel puțin 13 persoane au fost ucise, iar altele au fost rănite în urma unui atac produs miercuri pe aeroportul din Aden, în momentul aterizării avionului în care erau membrii noului Guvern din Yemen, relatează Reuters.

La câteva ore după primul atac, o a doua explozie a fost auzită în apropiere de palatul prezidențial din Aden unde membrii cabinetului, inclusiv premierul Maeen Abdulmalik, precum și ambasadorul saudit în Yemen, fuseseră duși în siguranță, a spus mass media locală.

I condemn the cowardly attack on Aden Airport timed to coincide with the arrival of the new government. A despicable attempt to cause carnage & chaos & bring suffering when Yemenis had chosen to move forward together. My thoughts are with the families of those killed & injured. pic.twitter.com/QvREutvqU8